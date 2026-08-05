Kadın Dizisinin Minik Doruk'u Kocaman Oldu: Ali Semi Sefil'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Dizinin merkezinde yer alan Bahar Çeşmeli'nin zorlu yaşam mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitlerken, çocukları Nisan ve özellikle de küçük Doruk dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Doruk karakterine hayat veren Ali Semi Sefil, henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçti. Küçücük yaşına rağmen sergilediği doğal oyunculuğu, sevimli tavırları ve duygusal sahnelerdeki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Bahar'ı canlandıran Özge Özpirinçci ve Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk ile kurduğu samimi ekran uyumu da büyük beğeni kazanmıştı.

Kadın dizisinin ardından oyunculuğa ara vermeyen Ali Semi Sefil, ödüllü Kelebekler filmi ile Baba Beni Güldürsene gibi yapımlarda da rol aldı. Bunun yanı sıra yalnızca oyunculukla değil; müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekti.