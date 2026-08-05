Kadın Dizisinin Minik Doruk'u Kocaman Oldu: Ali Semi Sefil'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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FOX ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran Kadın dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Bahar'ın küçük oğlu Doruk'tu. Henüz 4 yaşındayken canlandırdığı karakterle milyonların sevgisini kazanan Ali Semi Sefil, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gökhan Türkmen konserinde objektiflere yansıyan oyuncunun büyümüş hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dizinin hayranları 'Zaman ne çabuk geçmiş!' yorumları yaptı.
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2017 yılında FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede Türkiye'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Kadın, yalnızca sürükleyici hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı.
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Aradan geçen yılların ardından Ali Semi Sefil, bu kez bir dizi setinde değil, Gökhan Türkmen konserinde objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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