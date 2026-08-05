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Kadın Dizisinin Minik Doruk'u Kocaman Oldu: Ali Semi Sefil'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Kadın Dizisinin Minik Doruk'u Kocaman Oldu: Ali Semi Sefil'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 10:34
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FOX ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran Kadın dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Bahar'ın küçük oğlu Doruk'tu. Henüz 4 yaşındayken canlandırdığı karakterle milyonların sevgisini kazanan Ali Semi Sefil, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gökhan Türkmen konserinde objektiflere yansıyan oyuncunun büyümüş hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dizinin hayranları 'Zaman ne çabuk geçmiş!' yorumları yaptı.

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2017 yılında FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede Türkiye'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Kadın, yalnızca sürükleyici hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı.

2017 yılında FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede Türkiye'nin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Kadın, yalnızca sürükleyici hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı.

Dizinin merkezinde yer alan Bahar Çeşmeli'nin zorlu yaşam mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitlerken, çocukları Nisan ve özellikle de küçük Doruk dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Doruk karakterine hayat veren Ali Semi Sefil, henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçti. Küçücük yaşına rağmen sergilediği doğal oyunculuğu, sevimli tavırları ve duygusal sahnelerdeki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Bahar'ı canlandıran Özge Özpirinçci ve Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk ile kurduğu samimi ekran uyumu da büyük beğeni kazanmıştı.

Kadın dizisinin ardından oyunculuğa ara vermeyen Ali Semi Sefil, ödüllü Kelebekler filmi ile Baba Beni Güldürsene gibi yapımlarda da rol aldı. Bunun yanı sıra yalnızca oyunculukla değil; müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekti.

Aradan geçen yılların ardından Ali Semi Sefil, bu kez bir dizi setinde değil, Gökhan Türkmen konserinde objektiflere yansıdı.

Aradan geçen yılların ardından Ali Semi Sefil, bu kez bir dizi setinde değil, Gökhan Türkmen konserinde objektiflere yansıdı.

Ağustos 2026'nın ilk günlerinde düzenlenen konserde görüntülenen genç oyuncu, büyümüş haliyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Henüz 4 yaşındayken tanıdığımız minik Doruk'tan eser kalmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun boyunun uzaması, yüz hatlarının belirginleşmesi ve değişen tarzına dikkat çekti. Konser alanında objektiflere poz veren Ali Semi Sefil'in görüntüleri kısa sürede birçok platformda paylaşılırken, nostalji rüzgarı da beraberinde geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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