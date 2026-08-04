Şehzade Mustafa Geri Döndü! Mehmet Günsür'ün Sakallı Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı
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Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Mehmet Günsür, yıllardır yer aldığı başarılı projeler ve karizmatik duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hamam, Aşk Tesadüfleri Sever, Fi, Atiye ve özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Mustafa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, son olarak Kıskanmak dizisi için bambaşka bir görünüme bürünmüştü. Dizi boyunca sakalsız ve bıyıklı haliyle izleyici karşısına çıkan Günsür, finalin ardından yeniden sakal bıraktı. 51 yaşındaki oyuncunun Cem Talu'ya verdiği yeni pozlar kısa sürede gündem oldu.
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Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası alanda en başarılı isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, yıllardır hem Türkiye'de hem de İtalya'da sürdürdüğü kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Mehmet Günsür, bu kez yeni bir proje ya da açıklamasıyla değil, Cem Talu'ya verdiği yeni pozlarla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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