Şehzade Mustafa Geri Döndü! Mehmet Günsür'ün Sakallı Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde asıl çıkışını Ferzan Özpetek'in kült filmi Hamam ile yakalayan Günsür, yıllar içinde oyunculuğu kadar karizmatik duruşuyla da adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Mustafa karakteriyle milyonlarca izleyicinin hafızasına kazındı. Ardından Aşk Tesadüfleri Sever, Fi, Atiye gibi ses getiren yapımlarda rol alarak hem televizyon hem de dijital platformlarda başarısını sürdürdü. Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da birçok film ve dizide kamera karşısına geçen Günsür, iki ülkede de kariyerini sürdürebilen ender Türk oyuncular arasında yer alıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 gibi merakla beklenen projelerle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, yıllardır çizgisini bozmayan kariyeri ve seçtiği projelerle sektörün en saygın isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.