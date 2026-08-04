article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şehzade Mustafa Geri Döndü! Mehmet Günsür'ün Sakallı Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

Şehzade Mustafa Geri Döndü! Mehmet Günsür'ün Sakallı Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 15:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Mehmet Günsür, yıllardır yer aldığı başarılı projeler ve karizmatik duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hamam, Aşk Tesadüfleri Sever, Fi, Atiye ve özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Mustafa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, son olarak Kıskanmak dizisi için bambaşka bir görünüme bürünmüştü. Dizi boyunca sakalsız ve bıyıklı haliyle izleyici karşısına çıkan Günsür, finalin ardından yeniden sakal bıraktı. 51 yaşındaki oyuncunun Cem Talu'ya verdiği yeni pozlar kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası alanda en başarılı isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, yıllardır hem Türkiye'de hem de İtalya'da sürdürdüğü kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası alanda en başarılı isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, yıllardır hem Türkiye'de hem de İtalya'da sürdürdüğü kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde asıl çıkışını Ferzan Özpetek'in kült filmi Hamam ile yakalayan Günsür, yıllar içinde oyunculuğu kadar karizmatik duruşuyla da adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Şehzade Mustafa karakteriyle milyonlarca izleyicinin hafızasına kazındı. Ardından Aşk Tesadüfleri Sever, Fi, Atiye gibi ses getiren yapımlarda rol alarak hem televizyon hem de dijital platformlarda başarısını sürdürdü. Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da birçok film ve dizide kamera karşısına geçen Günsür, iki ülkede de kariyerini sürdürebilen ender Türk oyuncular arasında yer alıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 gibi merakla beklenen projelerle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, yıllardır çizgisini bozmayan kariyeri ve seçtiği projelerle sektörün en saygın isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Mehmet Günsür, bu kez yeni bir proje ya da açıklamasıyla değil, Cem Talu'ya verdiği yeni pozlarla gündeme geldi.

Mehmet Günsür, bu kez yeni bir proje ya da açıklamasıyla değil, Cem Talu'ya verdiği yeni pozlarla gündeme geldi.

51 yaşındaki oyuncu objektif karşısına geçti. Üstsüz poz verdiği fotoğraflarda fit fiziği, doğal görünümü ve yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı oyuncunun yıllar içinde neredeyse hiç değişmediğini belirtti. Özellikle yüz hatları, sakallı tarzı ve formda görüntüsü hayranlarından tam not aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın