Halef: Köklerin Çağrısı'na Sürpriz Transfer! Kadroya Bir İsim Daha Katıldı
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Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Bu kez kadroya Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakteri için bir isim geliyor. Birsen Altuntaş, Halef dizisine gelen sürpriz transferi açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Oyuncu Mustafa Yıldıran, Halef: Köklerin Çağrısı'na dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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