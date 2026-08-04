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Halef: Köklerin Çağrısı'na Sürpriz Transfer! Kadroya Bir İsim Daha Katıldı

Halef: Köklerin Çağrısı'na Sürpriz Transfer! Kadroya Bir İsim Daha Katıldı

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 15:25
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Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Bu kez kadroya Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakteri için bir isim geliyor. Birsen Altuntaş, Halef dizisine gelen sürpriz transferi açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaşacağı dizinin çekimlerinin ay ortasında başlaması planlanırken, oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

Dizinin 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikili afiş çekimi öncesinde kadroya bir isim daha katıldı.

Oyuncu Mustafa Yıldıran, Halef: Köklerin Çağrısı'na dahil oldu.

Oyuncu Mustafa Yıldıran, Halef: Köklerin Çağrısı'na dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul'un dahil olduğu yapımın ekibine son olarak Mustafa Yıldıran katıldı.

Yapım şirketiyle anlaşma sağlayan başarılı oyuncu, dizide sürpriz bir karakter olarak öne çıkan Rami'ye hayat verecek. Rami, başına büyük bir felaket gelen Yıldız'ın karşısına çıkarak hikayenin seyrini değiştirecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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