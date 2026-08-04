ATV Dizisi, Daha 17'yi Geçmek Üzere: 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesi yaz sezonunda da devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.
Yaz sezonunda en yüksek reytingli dizi hangisi?
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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.
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27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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