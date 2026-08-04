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ATV Dizisi, Daha 17'yi Geçmek Üzere: 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

ATV Dizisi, Daha 17'yi Geçmek Üzere: 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

yerli dizi Reyting Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 15:04
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesi yaz sezonunda da devam ediyor. Daha 17,  Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. 

Yaz sezonunda en yüksek reytingli dizi hangisi?

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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

ATV'de Altı Üstü İstanbul, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Doğanın Kanunu ve Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği yaz sezonunda haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Yaz dizilerinin reyting mücadelesi verdiği 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında en çok izlenen dizi Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17 oldu.

Daha 17, üç kategoride de en yüksek reyting elde eden yaz dizisi olurken onu Altı Üstü İstanbul, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk takip etti. 

Altı Üstü İstanbul, bu hafta Daha 17 ile arasındaki farkı iyice kapatarak liderliğe yürüdü.

27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

TOTAL

1) Daha 17 | 6,56

2) Altı Üstü İstanbul | 6,25

3) Doğanın Kanunu | 4,17

4) Muhtemel Aşk | 3,70

AB

1) Daha 17 | 5,38

2) Altı Üstü İstanbul | 3,48

3) Doğanın Kanunu | 3,09

4) Muhtemel Aşk | 2,99

ABC1

1) Daha 17 | 5,54

2) Altı Üstü İstanbul | 5,04

3) Doğanın Kanunu | 3,96

4) Muhtemel Aşk | 3,78

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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