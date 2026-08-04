Arka Sokaklar'ın Yayınlanmayan Finali Ortaya Çıktı! Senaristten Dikkat Çeken Açıklama
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20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanmadan ekran macerası sona ermişti. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, yayınlanmayan final sahnesiyle ilgili ilk kez konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, final bölümü ekrana gelmeden sona ermesiyle büyük şaşkınlık yaratmıştı.
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Arka Sokaklar'ın senaristi, dizinin yayınlanmayan finalini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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