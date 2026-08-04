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Arka Sokaklar'ın Yayınlanmayan Finali Ortaya Çıktı! Senaristten Dikkat Çeken Açıklama

Arka Sokaklar'ın Yayınlanmayan Finali Ortaya Çıktı! Senaristten Dikkat Çeken Açıklama

Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 11:40
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20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanmadan ekran macerası sona ermişti. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, yayınlanmayan final sahnesiyle ilgili ilk kez konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, final bölümü ekrana gelmeden sona ermesiyle büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, final bölümü ekrana gelmeden sona ermesiyle büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, daha önce yaptığı açıklamada, 'Arka Sokaklar seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.' sözleriyle final sürecine dair üzüntüsünü dile getirmişti.

Gazeteci Sina Koloğlu'na konuşan senarist Ozan Yurdakul, bu kez merak edilen final sahnesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Usta senarist, dizinin son bölümünün final sahnesini yazdığını ancak bu sahnenin izleyiciyle buluşmadığını söyledi.

Arka Sokaklar'ın senaristi, dizinin yayınlanmayan finalini açıkladı.

Arka Sokaklar'ın senaristi, dizinin yayınlanmayan finalini açıkladı.

Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, yayınlanmayan final sahnesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Arka Sokaklar macerasının son bölümünün son sahnesi elbette bende hazır. Ancak bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Telsizler susmadan veda edecekti Arka Sokaklar.'

Başarılı senarist, röportajda dizide en zor veda ettiği karakterin hangisi olduğu sorusunu da yanıtladı.

'Karakter ayrımı yapamam. Esasen projeye veda edememek hepimizde bir eksiklik hissi olarak kalacak.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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