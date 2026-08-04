Meğer Olay Bambaşkaymış! Survivor Sercan, Beyza'yla Aşk İddiasının Aslını Açıkladı
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Survivor 2026'nın en kaotik olaylarının başında Beyza ve Sercan'ın aşk yaşadığı olayı var. Beyza'nın Sercan'ın olduğu adaya kaçmasıyla başlayan olaylarda Beyza, erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti. İkiliden aşk iddialarına net bir açıklama gelmezken Sercan Yıldırım, açtığı YouTube kanalında bu konu hakkında net konuşup işin aslını anlattı.
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Survivor Sercan, Beyza'yla aşk yaşadığı iddiası hakkında net açıklama yaptı.
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Sercan'ın Beyza hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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