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Meğer Olay Bambaşkaymış! Survivor Sercan, Beyza'yla Aşk İddiasının Aslını Açıkladı

Meğer Olay Bambaşkaymış! Survivor Sercan, Beyza'yla Aşk İddiasının Aslını Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 09:47
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Survivor 2026'nın en kaotik olaylarının başında Beyza ve Sercan'ın aşk yaşadığı olayı var. Beyza'nın Sercan'ın olduğu adaya kaçmasıyla başlayan olaylarda Beyza, erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti. İkiliden aşk iddialarına net bir açıklama gelmezken Sercan Yıldırım, açtığı YouTube kanalında bu konu hakkında net konuşup işin aslını anlattı.

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Survivor Sercan, Beyza'yla aşk yaşadığı iddiası hakkında net açıklama yaptı.

Survivor Sercan, Beyza'yla aşk yaşadığı iddiası hakkında net açıklama yaptı.

Survivor 2026 yarışmacıları Sercan ve Beyza arasındaki aşk iddiaları sezona damga vurdu. Beyza'nın Sercan'ın yanına yüzerek kaçmasıyla başlayan olaylarda iddialar hızla büyümüş ve Beyza, yarışmadayken sevgilisi tarafından terk edilmişti.

Yarışma boyunca Sercan ve Beyza konu hakkında net bir açıklama yapmazken Sercan sonunda konuştu. Survivor hakkında bir video yayınlayan Sercan Yıldırım, Beyza olayının bambaşka yerlere çekildiğinin altını çizip aslında Beyza'nın kendisini korumak için bu riske girdiğini açıkladı.

 'Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım. Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı.'

Sercan'ın Beyza hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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