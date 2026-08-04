Meğer Olay Bambaşkaymış! Survivor Sercan, Beyza'yla Aşk İddiasının Aslını Açıkladı

Survivor 2026 yarışmacıları Sercan ve Beyza arasındaki aşk iddiaları sezona damga vurdu. Beyza'nın Sercan'ın yanına yüzerek kaçmasıyla başlayan olaylarda iddialar hızla büyümüş ve Beyza, yarışmadayken sevgilisi tarafından terk edilmişti.

Yarışma boyunca Sercan ve Beyza konu hakkında net bir açıklama yapmazken Sercan sonunda konuştu. Survivor hakkında bir video yayınlayan Sercan Yıldırım, Beyza olayının bambaşka yerlere çekildiğinin altını çizip aslında Beyza'nın kendisini korumak için bu riske girdiğini açıkladı.

'Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım. Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı.'