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Uzak Şehir'e Bomba İsim! Usta Oyuncu, Fenomen Diziye Dahil Oldu

Uzak Şehir'e Bomba İsim! Usta Oyuncu, Fenomen Diziye Dahil Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 08:43
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Kanal D ekranlarının 2 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı dizinin yeni sezonu merak uyandırırken kadroya sürpriz bir ismin dahil olacağı açıklandı. Alya'nın eski sevgilisi Enver karakterinin dahil olduğu diziye şimdi de kafa karıştıran bir karakter geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrol olduğu Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrol olduğu Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı.

Çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir'in sezon finalinin heyecan dolu olması nedeniyle yeni sezonu merak ediliyor. Alya'ın Cihan'ı terk ettiği sezon finalinde ayrıca Boran, Şahin ve Demir karakterleri ölmüştü. 

Uzak Şehir'in 3. sezonunda hikayenin ne yöne gideceği seyirciyi sabırsızlandırırken kadroya usta bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Yaprak Dökümü, Yeni Gelin, Kuzey Güney gibi dizilerde izlediğimiz usta oyuncu Mustafa Avkıran, Uzak Şehir'e dahil oldu.

Yaprak Dökümü, Yeni Gelin, Kuzey Güney gibi dizilerde izlediğimiz usta oyuncu Mustafa Avkıran, Uzak Şehir'e dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mustafa Avkıran, Uzak Şehir'in yeni sezonunda Kartal karakterine hayat verecek. Avkıran'ın canlandıracağı Kartal karakterinin hikayeye vereceği yön şimdiden merak uyandırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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