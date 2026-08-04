Uzak Şehir'e Bomba İsim! Usta Oyuncu, Fenomen Diziye Dahil Oldu
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Kanal D ekranlarının 2 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı dizinin yeni sezonu merak uyandırırken kadroya sürpriz bir ismin dahil olacağı açıklandı. Alya'nın eski sevgilisi Enver karakterinin dahil olduğu diziye şimdi de kafa karıştıran bir karakter geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrol olduğu Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları başladı.
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Yaprak Dökümü, Yeni Gelin, Kuzey Güney gibi dizilerde izlediğimiz usta oyuncu Mustafa Avkıran, Uzak Şehir'e dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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