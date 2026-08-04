Uzak Şehir'e Bomba İsim! Usta Oyuncu, Fenomen Diziye Dahil Oldu

Çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir'in sezon finalinin heyecan dolu olması nedeniyle yeni sezonu merak ediliyor. Alya'ın Cihan'ı terk ettiği sezon finalinde ayrıca Boran, Şahin ve Demir karakterleri ölmüştü.

Uzak Şehir'in 3. sezonunda hikayenin ne yöne gideceği seyirciyi sabırsızlandırırken kadroya usta bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.