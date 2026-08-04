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Paran Olsa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?

Paran Olsa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 08:54
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Bir anda hesabına istediğin kadar para geçtiğini hayal et. Hiç düşünmeden ilk ne yapardın? Büyük hayaller mi, küçük mutluluklar mı? Hepimizin hayalleri farklı olsa da, 'Param olsa ilk...' diye başlayan cümlelerin çoğu aslında benzer cevaplarda buluşuyor. Peki en çok söylenen ilk hayal ne oldu? Gelin en çok verilen cevaplardan başlayalım. 

Sahi, sizin paranız olsa ilk ne yapardınız?

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Borçları kapatmak mı, yeni bir hayat kurmak mı?

Kimi için zenginlik özgürlük demekti, kimi için ise sadece içini rahatlatacak bir başlangıç... İşte en çok dile getirilen ilk hayaller: 

  • Ev almak

Birçok kişi için ilk hayal, kendine ya da ailesine güvenle yaşayabilecekleri bir ev almak oldu. Çünkü çoğu zaman lüks değil, huzur satın almak istiyoruz.

  • Dünyayı gezmek

'Çantamı toplar, ilk uçağa binerim.' diyenlerin sayısı hiç de az değil. Yeni ülkeler görmek, farklı kültürleri tanımak ve yıllardır ertelenen rotalara gitmek en çok verilen cevaplar arasında.

  • Borçlardan tamamen kurtulmak

En çok duyulan cevaplardan biri de buydu elbette. Zira insanlar önce üzerlerindeki maddi yükü kaldırıp rahat bir nefes almak istiyor.

  • Aileme güzel bir hayat sunmak

Kimi anne babasına ev almak, kimi kardeşine destek olmak istiyor. Çünkü mutlu olmak demek, sevdiklerinin de iyi olduğunu bilmek demek. Bu yüzden pek çok kişi, eline para geçtiğinde ilk olarak sevdiklerinin hayatını değiştirmeye odaklanıyor.

  • Hayalini kurduğu arabayı almak

Yıllardır dönüp dönüp baktığı o arabayı alacağını söyleyenlere de şaşırmamışsınızdır. Bazı hayaller, çocukluktan beri hiç değişmiyor.

  • Kendi işini kurmak

'Artık başkası için değil, kendim için çalışırım.' cümlesini siz de pek çok kez kurmuşsunuzdur! Kafasında yıllardır bekleyen fikri hayata geçirmek isteyenlerin sayısı da düşündüğümüzden fazla. Özellikle de günümüzde. 

  • İhtiyacı olanlara yardım etmek

Bazıları ise ilk iş olarak burs vermek, sokak hayvanlarını desteklemek ya da ihtiyaç sahiplerine dokunmak istediğini söyüyor. Para onlar için sadece kazanmak değil, paylaşmak anlamına geliyor.

Peki, sosyal medya kullanıcıları parası olsa ilk ne yapmayı hayal ediyor?👇

Peki, sosyal medya kullanıcıları parası olsa ilk ne yapmayı hayal ediyor?👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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