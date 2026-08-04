Paran Olsa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?
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Bir anda hesabına istediğin kadar para geçtiğini hayal et. Hiç düşünmeden ilk ne yapardın? Büyük hayaller mi, küçük mutluluklar mı? Hepimizin hayalleri farklı olsa da, 'Param olsa ilk...' diye başlayan cümlelerin çoğu aslında benzer cevaplarda buluşuyor. Peki en çok söylenen ilk hayal ne oldu? Gelin en çok verilen cevaplardan başlayalım.
Sahi, sizin paranız olsa ilk ne yapardınız?
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Borçları kapatmak mı, yeni bir hayat kurmak mı?
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Peki, sosyal medya kullanıcıları parası olsa ilk ne yapmayı hayal ediyor?👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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