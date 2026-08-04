Feridun Düzağaç Sağlık Sorunu Nedeniyle Konserlerine Ara Verdi

Ünlü sanatçı, bir süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığını henüz tam anlamıyla atlatamadığını belirterek önemli bir karar aldığını duyurdu.

Paylaşımında, sağlık durumunun yanı sıra kişisel yaşamı, sektör ve ülke gündeminin de bu kararda etkili olduğunu ifade eden Düzağaç, sahnelere en az bir mevsim ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda ağustos ayı boyunca planlanan tüm konserlerini iptal ettiğini duyuran sanatçı, hayranlarından anlayış beklediğini dile getirdi.

'Sevgili dostlar,

Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için konserlerimize ara vermek durumundayım... En az bir mevsim kadar sanki.

Bu, çok az yakın zamanda atlat(a)madığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.

Birçoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir.

Dünya meselesi olmamakla birlikte paylaşmak istedim ve ağustos ayındaki sahnelerimizi de aşağıya bıraktım.

Hepinizi çok seviyorum.

Saygılarımla,

FD'