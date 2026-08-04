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Feridun Düzağaç Sağlık Sorunu Nedeniyle Konserlerine Ara Verdi

Feridun Düzağaç Sağlık Sorunu Nedeniyle Konserlerine Ara Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 09:26
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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, yaptığı duygusal açıklamayla hayranlarını üzdü. 'Lavinya', 'Alev Alev', 'FD' ve 'Düşler Sokağı' gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllardır milyonlara dokunan usta sanatçı, bir süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahnelere ara verme kararı aldığını duyurdu. Ağustos ayındaki tüm konserlerini iptal eden Düzağaç, sağlık durumunun endişe edilecek seviyede olmadığını vurgularken, paylaşımında 'Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir.' sözleriyle sevenlerini bilgilendirdi.

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Türk rock müziğinde melankoliyi, aşkı ve yalnızlığı kendine özgü üslubuyla anlatan isimlerin başında gelen Feridun Düzağaç, yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Türk rock müziğinde melankoliyi, aşkı ve yalnızlığı kendine özgü üslubuyla anlatan isimlerin başında gelen Feridun Düzağaç, yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Güçlü kalemi, şiirsel anlatımı ve duygu yüklü besteleriyle yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda söz yazarlığıyla da öne çıkan sanatçılar arasında gösteriliyor.

1968 yılında Adana'da dünyaya gelen Düzağaç, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda adım attı. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl çıkışı, yayımladığı solo albümler ve yıllar içinde klasikleşen şarkıları oldu. Özellikle 'Alev Alev', 'Lavinya', 'FD', 'Düşler Sokağı' ve 'Beni Bırakma' gibi eserleri, aradan geçen yıllara rağmen hala milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye devam ediyor.

Feridun Düzağaç, bu kez müziğiyle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme geldi.

Feridun Düzağaç, bu kez müziğiyle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, bir süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığını henüz tam anlamıyla atlatamadığını belirterek önemli bir karar aldığını duyurdu.

Paylaşımında, sağlık durumunun yanı sıra kişisel yaşamı, sektör ve ülke gündeminin de bu kararda etkili olduğunu ifade eden Düzağaç, sahnelere en az bir mevsim ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda ağustos ayı boyunca planlanan tüm konserlerini iptal ettiğini duyuran sanatçı, hayranlarından anlayış beklediğini dile getirdi.

'Sevgili dostlar,

Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için konserlerimize ara vermek durumundayım... En az bir mevsim kadar sanki.

Bu, çok az yakın zamanda atlat(a)madığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.

Birçoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir.

Dünya meselesi olmamakla birlikte paylaşmak istedim ve ağustos ayındaki sahnelerimizi de aşağıya bıraktım.

Hepinizi çok seviyorum.

Saygılarımla,

FD'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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