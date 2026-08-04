Feridun Düzağaç Sağlık Sorunu Nedeniyle Konserlerine Ara Verdi
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Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, yaptığı duygusal açıklamayla hayranlarını üzdü. 'Lavinya', 'Alev Alev', 'FD' ve 'Düşler Sokağı' gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllardır milyonlara dokunan usta sanatçı, bir süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahnelere ara verme kararı aldığını duyurdu. Ağustos ayındaki tüm konserlerini iptal eden Düzağaç, sağlık durumunun endişe edilecek seviyede olmadığını vurgularken, paylaşımında 'Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir.' sözleriyle sevenlerini bilgilendirdi.
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Türk rock müziğinde melankoliyi, aşkı ve yalnızlığı kendine özgü üslubuyla anlatan isimlerin başında gelen Feridun Düzağaç, yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.
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Feridun Düzağaç, bu kez müziğiyle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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