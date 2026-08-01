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Danla Bilic'ten Yıllar Sonra Gelen Pişmanlık: Ağzının İçindeki Dövmeyi İlk Kez Gösterdi

Danla Bilic'ten Yıllar Sonra Gelen Pişmanlık: Ağzının İçindeki Dövmeyi İlk Kez Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 14:18
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YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj videoları, sivri dili ve kendine has mizah anlayışıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Danla Bilic, yıllar içinde Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Özel hayatı, estetik operasyonları ve yaptığı samimi açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Bilic, bu kez takipçilerini hem şaşırtan hem de güldüren bir paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllar önce gençlik hevesiyle yaptırdığı ve zaman içinde kendisinin bile unuttuğu ağzının içindeki dövmeyi gösteren ünlü fenomen, kendisiyle dalga geçti.

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Danla Bilic, sosyal medya dünyasında bambaşka bir dönemin kapısını aralayan isimlerden biri oldu.

Danla Bilic, sosyal medya dünyasında bambaşka bir dönemin kapısını aralayan isimlerden biri oldu.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Bilic, klasik güzellik içeriklerinden çok sivri dili, doğal tavırları ve kimseyi umursamayan mizah anlayışıyla dikkat çekti. Ünlü isimleri taklit ettiği videolar, günlük hayat anıları ve samimi anlatımı sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen fenomen, zamanla Türkiye'nin en çok konuşulan dijital içerik üreticilerinden biri haline geldi.

YouTube'daki başarısını Instagram ve diğer sosyal medya platformlarına da taşıyan Danla Bilic; güzellik, moda ve yaşam tarzı içeriklerinin yanı sıra özel hayatı, estetik operasyonları ve cesur açıklamalarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi. Özellikle son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyonlarla sık sık gündeme gelen Bilic, yaşadığı tüm süreci takipçileriyle açık bir şekilde paylaşmayı tercih etti.

Geçirdiği peş peşe ameliyatların ardından dövmelerini sildirme sürecine başlayan Danla Bilic, bu kez takipçilerini hem şaşırtan hem de güldüren bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından konuşan ünlü fenomen, yıllar önce alt dudağının içine yaptırdığı dövmeyi tamamen unuttuğunu söyledi.

Kameraya dudağının iç kısmını gösteren Bilic, burada yer alan 'Help' (Yardım) yazısını görünce kendisiyle dalga geçti. 'Ağzımın içindeki dövmeyi ben bile unutmuşum. Gerçekten o yaşlarda ne düşünüyordum bilmiyorum.' diyen fenomen, gençlik döneminde aldığı bazı kararların bugün kendisine oldukça ilginç geldiğini samimi bir dille anlattı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Danla Bilic'in bu kadar sıra dışı bir dövmeye sahip olduğunu ilk kez öğrendiğini belirtti. 

Danla Bilic, yalnızca dövmesini göstermekle kalmadı; yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak genç takipçilerine de önemli tavsiyelerde bulundu. Gerek estetik operasyonlar gerekse dövmeler konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Bilic, ilerleyen yaşlarda insanların kararlarının değişebileceğine dikkat çekti.

Özellikle son dönemde kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı enfeksiyonlar, defalarca ameliyat geçirmek zorunda kalması ve dövmelerini sildirme süreci sonrasında daha temkinli bir bakış açısı geliştirdiğini ifade eden fenomen, '28-30 yaşından önce vücudunuza kalıcı hiçbir şey yaptırmayın. Ne estetik ne de dövme... Sonra benim gibi hepsini tek tek temizletmek için uğraşırsınız.' sözleriyle takipçilerine seslendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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