Danla Bilic'ten Yıllar Sonra Gelen Pişmanlık: Ağzının İçindeki Dövmeyi İlk Kez Gösterdi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Bilic, klasik güzellik içeriklerinden çok sivri dili, doğal tavırları ve kimseyi umursamayan mizah anlayışıyla dikkat çekti. Ünlü isimleri taklit ettiği videolar, günlük hayat anıları ve samimi anlatımı sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen fenomen, zamanla Türkiye'nin en çok konuşulan dijital içerik üreticilerinden biri haline geldi.

YouTube'daki başarısını Instagram ve diğer sosyal medya platformlarına da taşıyan Danla Bilic; güzellik, moda ve yaşam tarzı içeriklerinin yanı sıra özel hayatı, estetik operasyonları ve cesur açıklamalarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi. Özellikle son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyonlarla sık sık gündeme gelen Bilic, yaşadığı tüm süreci takipçileriyle açık bir şekilde paylaşmayı tercih etti.