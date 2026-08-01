Danla Bilic'ten Yıllar Sonra Gelen Pişmanlık: Ağzının İçindeki Dövmeyi İlk Kez Gösterdi
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YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj videoları, sivri dili ve kendine has mizah anlayışıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Danla Bilic, yıllar içinde Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Özel hayatı, estetik operasyonları ve yaptığı samimi açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Bilic, bu kez takipçilerini hem şaşırtan hem de güldüren bir paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllar önce gençlik hevesiyle yaptırdığı ve zaman içinde kendisinin bile unuttuğu ağzının içindeki dövmeyi gösteren ünlü fenomen, kendisiyle dalga geçti.
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Danla Bilic, sosyal medya dünyasında bambaşka bir dönemin kapısını aralayan isimlerden biri oldu.
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Geçirdiği peş peşe ameliyatların ardından dövmelerini sildirme sürecine başlayan Danla Bilic, bu kez takipçilerini hem şaşırtan hem de güldüren bir paylaşım yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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