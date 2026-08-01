article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sahilde Çöp Sandığı Şişeden 131 Yıllık Mesaj Çıktı

Sahilde Çöp Sandığı Şişeden 131 Yıllık Mesaj Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 14:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya’da sahilde yürürken kumların arasında eski bir şişe bulan Tonya Illman, içinde 1886 tarihli bir mesaj olduğunu fark etti. Alman gemisi Paula’dan denize bırakılan şişenin tam 131 yıl 223 gün sonra bulunması dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahildeki şişeyi evine süs yapmak için aldı

Sahildeki şişeyi evine süs yapmak için aldı

Tonya Illman, 21 Ocak 2018’de ailesiyle Batı Avustralya’daki Wedge Island yakınlarında yürürken kumlara saplanmış eski bir şişe gördü. Başlangıçta şişenin eve götürülebilecek güzel bir süs eşyası olabileceğini düşündü.

Şişenin içindeki kum boşaltıldığında sigaraya benzeyen, sıkıca sarılmış bir kâğıt ortaya çıktı. Islanan ve kırılgan hale gelen kâğıt dikkatlice kurutulduğunda üzerinde 12 Haziran 1886 tarihi ile Almanca basılmış bir metin bulunduğu anlaşıldı.

Mesajda şişeyi bulan kişiden keşfin tarihi ve yeriyle birlikte en yakın Alman konsolosluğuna veya Hamburg’daki Alman Deniz Gözlemevi’ne bilgi vermesi isteniyordu.

Şişe okyanus akıntılarını araştırmak için bırakıldı

Şişe okyanus akıntılarını araştırmak için bırakıldı

Mesaj, Alman yelkenli gemisi Paula’dan Hint Okyanusu’na bırakılmıştı. Şişenin içinde tarih, koordinatlar, geminin adı ve izlediği rota gibi bilgiler bulunuyordu.

Şişe, Alman Deniz Gözlemevi tarafından yürütülen uzun süreli bilimsel bir çalışmanın parçasıydı. Gemilerden denize bırakılan mesajlar aracılığıyla okyanus akıntılarının yönü ve hızı belirlenmeye, daha hızlı ve güvenli deniz yolları oluşturulmaya çalışılıyordu.

Yaklaşık 69 yıl süren araştırma boyunca binlerce şişe denize bırakıldı. Ancak geri gönderilen mesajların sayısı 662’de kaldı. Avustralya’da bulunan şişe ise mesajıyla birlikte günümüze ulaşan en eski örneklerden biri oldu.

Geminin 1886 tarihli seyir defteri mesajı doğruladı

Geminin 1886 tarihli seyir defteri mesajı doğruladı

Batı Avustralya Müzesi, şişeyi inceleyerek Almanya ve Hollanda’daki uzmanlarla iletişime geçti. Almanya’daki arşivlerde Paula’nın meteoroloji günlüğü bulununca kaptanın 12 Haziran 1886’da belirtilen koordinatlarda denize bir şişe bıraktığı görüldü.

Seyir defterindeki tarih, koordinatlar ve el yazısı şişeden çıkan mesajla eşleşti. Uzmanlar, şişenin denize bırakıldıktan sonraki bir yıl içinde Avustralya kıyılarına ulaşmış ve uzun yıllar boyunca kumların altında kalmış olabileceğini değerlendirdi.

Kalın camı ve yaklaşık 7 milimetre genişliğindeki dar ağzı, içerideki kâğıdı nem ve dış etkenlerden korudu. Şişe, 131 yıl 223 gün sonra bulunmasıyla Guinness Dünya Rekorları tarafından bulunan en eski şişe mesajı olarak kayda geçirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın