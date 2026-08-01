Sahilde Çöp Sandığı Şişeden 131 Yıllık Mesaj Çıktı
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Avustralya’da sahilde yürürken kumların arasında eski bir şişe bulan Tonya Illman, içinde 1886 tarihli bir mesaj olduğunu fark etti. Alman gemisi Paula’dan denize bırakılan şişenin tam 131 yıl 223 gün sonra bulunması dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.
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Sahildeki şişeyi evine süs yapmak için aldı
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Şişe okyanus akıntılarını araştırmak için bırakıldı
Geminin 1886 tarihli seyir defteri mesajı doğruladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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