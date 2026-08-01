Sahilde Çöp Sandığı Şişeden 131 Yıllık Mesaj Çıktı

Mesaj, Alman yelkenli gemisi Paula’dan Hint Okyanusu’na bırakılmıştı. Şişenin içinde tarih, koordinatlar, geminin adı ve izlediği rota gibi bilgiler bulunuyordu.

Şişe, Alman Deniz Gözlemevi tarafından yürütülen uzun süreli bilimsel bir çalışmanın parçasıydı. Gemilerden denize bırakılan mesajlar aracılığıyla okyanus akıntılarının yönü ve hızı belirlenmeye, daha hızlı ve güvenli deniz yolları oluşturulmaya çalışılıyordu.

Yaklaşık 69 yıl süren araştırma boyunca binlerce şişe denize bırakıldı. Ancak geri gönderilen mesajların sayısı 662’de kaldı. Avustralya’da bulunan şişe ise mesajıyla birlikte günümüze ulaşan en eski örneklerden biri oldu.