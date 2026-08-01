Ağustos 2026 Numeroloji Takvimi ve Burcunuzun Şanslı Günleri

Ağustos 2026'da gökyüzü ve sayılar tek bir şeyi işaret ediyor: Büyük yüzleşme ve tamamlanma! Numerolojide bitişlerin ve karmik ödeşmelerin sayısı olan '9' enerjisi bu ay tüm yıla damgasını vuracak. Hayatınızda neleri arkanızda bırakmanız gerekiyor? Peki burcunuzun en şanslı günü hangisi? Aşk için hangi günler önemli? Parayı ne zaman bulacaksınız?

İşte Ağustos ayının kadersel günleri ve burcunuza özel o kritik tarih!