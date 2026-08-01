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Ağustos 2026 Numeroloji Takvimi ve Burcunuzun Şanslı Günleri

Ağustos 2026 Numeroloji Takvimi ve Burcunuzun Şanslı Günleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 15:08
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Ağustos 2026'da gökyüzü ve sayılar tek bir şeyi işaret ediyor: Büyük yüzleşme ve tamamlanma! Numerolojide bitişlerin ve karmik ödeşmelerin sayısı olan '9' enerjisi bu ay tüm yıla damgasını vuracak. Hayatınızda neleri arkanızda bırakmanız gerekiyor? Peki burcunuzun en şanslı günü hangisi? Aşk için hangi günler önemli? Parayı ne zaman bulacaksınız? 

İşte Ağustos ayının kadersel günleri ve burcunuza özel o kritik tarih!

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Ağustos'ta Geçmişin Hesapları Kapanıyor

Ağustos'ta Geçmişin Hesapları Kapanıyor

Ağustos 2026, numerolojik olarak bir 9 Evrensel Ayı (8+2026=9). Dokuz rakamı; süresi dolmuş ilişkileri, size hizmet etmeyen işleri ve eski karmik yükleri tasfiye etmeniz için evrenin 'son çağrısıdır'. 

  • Ayın özellikle 9, 18 ve 27 Ağustos tarihleri, bu bitiş ve yüzleşme enerjisinin zirve yaptığı günlerdir.

  • Bu tarihlerde aniden biten ilişkilere veya sarpa saran planlara isyan etmek yerine, evrenin sizi koruduğunu fark etmelisiniz. 

  • Özellikle 18 Ağustos'ta gökyüzündeki gergin açılarla birleşen 9 enerjisi, gizli kalan gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir. Bugünlerde büyük kararlar alırken inatlaşmamak ve 'gitmesi gerekene izin vermek' en büyük kazancınız olacak.

Ağustos'un Yatırım ve Fırsat Günleri: Para Geliyor!

Ağustos'un Yatırım ve Fırsat Günleri: Para Geliyor!

Ağustos ayının en büyük kozmik mucizesi şüphesiz 8 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Kapısı Portalı (8/8)! Numerolojide sonsuzluğu, zenginliği ve gücü temsil eden 8 frekansı, Güneş'in Aslan burcundaki ihtişamıyla birleşerek size eşsiz bir 'çekim yasası' fırsatı sunuyor. 

  • Ayın 8, 17 ve 26 Ağustos günleri, krizlerin ortasında bile beklenmedik finansal fırsatların doğabileceği tarihler. 

  • Özellikle 26 Ağustos, iş başvuruları, terfi görüşmeleri ve yeni yatırımlar için ayın en bereketli günü. Bu tarihlerde eski borçları kapatmak veya yeni bir gelir kapısı yaratmak için atacağınız en ufak adım, kalıcı bir servetin temelini atabilir.

Aşk Kapıları Açılıyor: İşte Ağustos'un Şifa Günleri

Aşk Kapıları Açılıyor: İşte Ağustos'un Şifa Günleri

Bitişlerin ayı dedik ama bu aşkın bittiği anlamına gelmiyor! Aksine, toksik olan gidiyor ve 'kadersel' olan geliyor. 

  • Sevginin ve uyumun frekansı olan 6 enerjisinin hakim olduğu 6, 15 ve 24 Ağustos tarihleri, kalplerin şifalandığı mucizevi günlerdir. 

  • Özellikle 15 Ağustos, geçmişten gelen karmik bir bağın çözüleceği veya hayatınıza kadersel bir ruh eşinin adım atacağı oldukça gizemli bir gün. 

  • Uzun süredir devam eden ilişki sorunlarınızı çözmek, affetmek veya affedilmek istiyorsanız; 24 Ağustos'un o yumuşak ve kucaklayıcı kozmik enerjisini mutlaka değerlendirin.

Ağustos 2026'da Burçların Şanslı Günleri

Gökyüzündeki bu kaotik ama dönüştürücü enerjiler her burcu farklı bir günde vuruyor. İşte Ağustos ayında hayatınızda yeni bir sayfa açacak o kadersel gününüz:

  • Koç: 9 Ağustos – Toksik bağları kesip atma ve küllerinizden yeniden doğma vakti. Bugün bırakacağınız her şey, yarınki zaferiniz olacak!

  • Boğa: 17 Ağustos – Finansal bir sürprize hazır olun! Kariyerinizde hak ettiğiniz değeri göreceğiniz o büyük teklif kapıda.

  • İkizler: 24 Ağustos – Aşkta ve iletişimde tüm engeller kalkıyor. Yanlış anlaşılmaların bittiği ve kalbinizin hızla çarpacağı gün.

  • Yengeç: 18 Ağustos – Aile ve ev yaşamınızda büyük bir yüzleşme ve nihai şifa. Artık kendi sınırlarınızı çiziyorsunuz.

  • Aslan: 8 Ağustos – Tüm gözler üzerinizde! Aslan Kapısı'nın en şanslısı sizsiniz; bugün dilediğiniz her şeye dikkat edin, çünkü gerçek olacak.

  • Başak: 27 Ağustos – Zihinsel olarak büyük bir arınma yaşıyorsunuz. Geciken bir iş fırsatı bugün ansızın önünüze düşebilir.

  • Terazi: 15 Ağustos – Aşkta kadersel bir karşılaşma! Bekarsanız ruh eşinizle tanışabilir, evliyseniz ilişkinizi yepyeni bir boyuta taşıyabilirsiniz.

  • Akrep: 26 Ağustos – Güç ve otorite tamamen sizin elinize geçiyor. Finansal bir krizi zekice yönetip büyük bir zafer kazanacaksınız.

  • Yay: 9 Ağustos – Seyahat, eğitim veya yurt dışı planlarında kadersel bir karar anı. Sizi kısıtlayan zincirleri kırıyorsunuz.

  • Oğlak: 17 Ağustos – Kariyerinizde uzun vadeli ve son derece kârlı bir imza anı. Bugün ektiğiniz tohumlar yıllarca meyve verecek.

  • Kova: 18 Ağustos – Geçmişten gelen biriyle son ve büyük bir hesaplaşma. Yüklerinizden kurtulup geleceğe hafiflemiş adımlarla yürüyeceksiniz.

  • Balık: 6 Ağustos – Sezgilerinizin tavan yaptığı o gün! Hayallerinizdeki aşka veya projeye doğru kadersel bir adım atıyorsunuz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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