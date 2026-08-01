Ağustos 2026 Numeroloji Takvimi ve Burcunuzun Şanslı Günleri
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Ağustos 2026'da gökyüzü ve sayılar tek bir şeyi işaret ediyor: Büyük yüzleşme ve tamamlanma! Numerolojide bitişlerin ve karmik ödeşmelerin sayısı olan '9' enerjisi bu ay tüm yıla damgasını vuracak. Hayatınızda neleri arkanızda bırakmanız gerekiyor? Peki burcunuzun en şanslı günü hangisi? Aşk için hangi günler önemli? Parayı ne zaman bulacaksınız?
İşte Ağustos ayının kadersel günleri ve burcunuza özel o kritik tarih!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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