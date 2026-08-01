Nikah Karakolda Bitti: Baba Fenalaştı, Polis Eşliğinde Evlendiler

Olay, Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen 21 yaşındaki B.K. ile 38 yaşındaki G.U.'nun resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası A.K. ile aile yakınları evlendirme dairesine gelerek nikahı engellemek istedi ve çifte tepki gösterdi.

Aile üyelerinin araca yönelik saldırısında camlar kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine çift, polis ekipleri eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahları kıyıldı.

Nikahın ardından baba A.K fenalaşarak sinir krizi geçirdi. A.K. kızının kendisine gösterilmediğini ileri sürerek, “Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar” dedi.

İddiaları reddeden G.U. ise “Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var. 11 karıyla evliydik, ne oldu o yalanlar?” diye konuştu.