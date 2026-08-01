article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nikah Karakolda Bitti: Baba Fenalaştı, Polis Eşliğinde Evlendiler

Nikah Karakolda Bitti: Baba Fenalaştı, Polis Eşliğinde Evlendiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 15:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Arnavutköy'de 45 gün önce Gaziantep'ten getirildiği iddia edilen kadının nikahında gerginlik yaşandı. Nikahın kıyılmasını engellemek isteyen aile üyeleri, gelin ve damadın bulunduğu araca müdahale etti. Polis ekiplerinin eşliğinde çiftin resmi nikahları kıyıldı. Taraflar birbirlerinde şikayetçi olurken, fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da olaylı nikah: "Hani 11 karıyla evliydik?"

İstanbul'da olaylı nikah: "Hani 11 karıyla evliydik?"

Olay, Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen 21 yaşındaki B.K. ile 38 yaşındaki G.U.'nun resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası A.K. ile aile yakınları evlendirme dairesine gelerek nikahı engellemek istedi ve çifte tepki gösterdi.

Aile üyelerinin araca yönelik saldırısında camlar kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine çift, polis ekipleri eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahları kıyıldı.

Nikahın ardından baba A.K fenalaşarak sinir krizi geçirdi. A.K. kızının kendisine gösterilmediğini ileri sürerek, “Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar” dedi.

İddiaları reddeden G.U. ise “Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var. 11 karıyla evliydik, ne oldu o yalanlar?” diye konuştu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
27
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın