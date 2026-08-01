Nikah Karakolda Bitti: Baba Fenalaştı, Polis Eşliğinde Evlendiler
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İstanbul Arnavutköy'de 45 gün önce Gaziantep'ten getirildiği iddia edilen kadının nikahında gerginlik yaşandı. Nikahın kıyılmasını engellemek isteyen aile üyeleri, gelin ve damadın bulunduğu araca müdahale etti. Polis ekiplerinin eşliğinde çiftin resmi nikahları kıyıldı. Taraflar birbirlerinde şikayetçi olurken, fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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