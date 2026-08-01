Sıcak Hava Nedeniyle İlçede Mesai Saati Değişti
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Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranları günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, Aydın'da dikkat çeken karara imza atıldı. Germencik ilçesinde kavurucu sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için saha personelinin çalışma saatlerine düzenleme getirildi.
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Sıcak hava nedeniyle ilçede mesai saati değişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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