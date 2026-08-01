Sıcak Hava Nedeniyle İlçede Mesai Saati Değişti

Germencik Belediyesi, etkisini artıran sıcak hava nedeniyle saha personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Belediye bünyesinde görev yapan saha personeli 06.00-14.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni düzenlemeye dair şunları söyledi:

“Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik. Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”