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Sıcak Hava Nedeniyle İlçede Mesai Saati Değişti

Sıcak Hava Nedeniyle İlçede Mesai Saati Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 11:20
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Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranları günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, Aydın'da dikkat çeken karara imza atıldı. Germencik ilçesinde kavurucu sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için  saha personelinin çalışma saatlerine düzenleme getirildi.

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Sıcak hava nedeniyle ilçede mesai saati değişti.

Sıcak hava nedeniyle ilçede mesai saati değişti.

Germencik Belediyesi, etkisini artıran sıcak hava nedeniyle saha personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Belediye bünyesinde görev yapan saha personeli 06.00-14.00 saatleri arasında mesai yapacak. 

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni düzenlemeye dair şunları söyledi:

“Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik. Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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