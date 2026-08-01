Spider-Man Hayranlarının Çoğu Bilmiyor! Ned Karakterini Canlandıran Jacob Batalon'un Gerçek Görünümü Şaşırttı

Oyuncunun bu görünümünün arkasında ise birçok kişinin ilk kez duyduğu bir sağlık hikayesi bulunuyor.

Batalon'a henüz 8 yaşındayken, bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırması sonucu ortaya çıkan alopesi (saç kıran) teşhisi konuldu. Alopesi, saçların kısmen ya da tamamen dökülmesine neden olan otoimmün bir rahatsızlık olarak biliniyor. Jacob Batalon'da ise hastalık zaman içinde ilerleyerek kafa derisindeki tüm saçların kalıcı olarak dökülmesine yol açtı.

Bu nedenle Marvel filmlerinde gördüğümüz Ned Leeds'in saçları aslında Jacob Batalon'a ait değil. Oyuncu, karakterin lise öğrencisi görünümünü koruyabilmesi için özel olarak hazırlanan profesyonel peruklarla kamera karşısına geçti. Yıllar boyunca milyonlarca izleyici Ned'in saçlarını gerçek sanarken, aslında perde arkasında oldukça başarılı bir makyaj ve kostüm çalışması vardı.

Öte yandan Batalon'un yaşadığı sağlık durumunun zaman zaman yanlış anlaşılabildiği de görülüyor. Oyuncu herhangi bir kanser tedavisi görmediğini ya da ciddi bir hastalık nedeniyle saçlarını kaybetmediğini birçok kez dile getirdi. Alopesi bulaşıcı olmayan, bağışıklık sistemiyle ilişkili bir rahatsızlık ve Jacob Batalon da uzun yıllardır bu durumla yaşamını sürdürüyor.

Jacob Batalon'un hikayesini etkileyici kılan şey ise yaşadığı durumu hiçbir zaman gizlememesi oldu. Marvel filmleri dışında rol aldığı Reginald the Vampire ve Tarot gibi yapımlarda gerçek görünümüyle kamera karşısına çıkan oyuncu, kırmızı halılarda ve günlük hayatında da doğal haliyle kamera karşısına geçmeyi tercih ediyor.

Ünlü oyuncu yalnızca kariyeriyle değil, alopesi konusunda yarattığı farkındalıkla da takdir topluyor. Saç dökülmesi yaşayan çocuklara destek veren yardım projelerinde yer alan Batalon, özellikle alopesiyle mücadele eden çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi için çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlıyor. Yaşadığı sağlık durumunu saklamak yerine, benzer süreçlerden geçen insanlara umut olmayı seçiyor.