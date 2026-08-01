Spider-Man Hayranlarının Çoğu Bilmiyor! Ned Karakterini Canlandıran Jacob Batalon'un Gerçek Görünümü Şaşırttı
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Spider-Man denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Tom Holland olsa da, Peter Parker'ın en yakın dostu Ned Leeds karakteriyle seriye damga vuran Jacob Batalon da milyonlarca hayranın gönlünde ayrı bir yere sahip. Yıllardır Marvel filmlerinde gür saçlarıyla izlediğimiz başarılı oyuncu, Spider-Man'in yeni filmiyle yeniden gündeme gelirken bu kez rolüyle değil, gerçek hayatıyla konuşuluyor. Çünkü birçok kişinin bilmediği bir detay ortaya çıktı: Meğer filmlerde gördüğümüz saçları kendisine ait değilmiş! Çocuk yaşta alopesi teşhisi alan Jacob Batalon'un yıllardır perukla kamera karşısına çıktığını öğrenen hayranlar büyük şaşkınlık yaşadı.
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Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Peter Parker'ın sadık dostu Ned Leeds'i canlandıran Jacob Batalon, ilk kez 2017 yılında vizyona giren Spider-Man: Homecoming filmiyle milyonlarca izleyicinin karşısına çıktı.
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Marvel filmlerinde dolgun saçlarıyla izlediğimiz Jacob Batalon, gerçek hayatında çocukluğundan bu yana tamamen kel.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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