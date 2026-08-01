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Spider-Man Hayranlarının Çoğu Bilmiyor! Ned Karakterini Canlandıran Jacob Batalon'un Gerçek Görünümü Şaşırttı

Spider-Man Hayranlarının Çoğu Bilmiyor! Ned Karakterini Canlandıran Jacob Batalon'un Gerçek Görünümü Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 11:54
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Spider-Man denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Tom Holland olsa da, Peter Parker'ın en yakın dostu Ned Leeds karakteriyle seriye damga vuran Jacob Batalon da milyonlarca hayranın gönlünde ayrı bir yere sahip. Yıllardır Marvel filmlerinde gür saçlarıyla izlediğimiz başarılı oyuncu, Spider-Man'in yeni filmiyle yeniden gündeme gelirken bu kez rolüyle değil, gerçek hayatıyla konuşuluyor. Çünkü birçok kişinin bilmediği bir detay ortaya çıktı: Meğer filmlerde gördüğümüz saçları kendisine ait değilmiş! Çocuk yaşta alopesi teşhisi alan Jacob Batalon'un yıllardır perukla kamera karşısına çıktığını öğrenen hayranlar büyük şaşkınlık yaşadı.

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Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Peter Parker'ın sadık dostu Ned Leeds'i canlandıran Jacob Batalon, ilk kez 2017 yılında vizyona giren Spider-Man: Homecoming filmiyle milyonlarca izleyicinin karşısına çıktı.

Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Peter Parker'ın sadık dostu Ned Leeds'i canlandıran Jacob Batalon, ilk kez 2017 yılında vizyona giren Spider-Man: Homecoming filmiyle milyonlarca izleyicinin karşısına çıktı.

Tom Holland'ın hayat verdiği Peter Parker'ın sırlarını bilen tek kişi olan Ned, teknolojiye olan ilgisi, bitmek bilmeyen esprileri ve 'Sandalyedeki Adam' repliğiyle daha ilk filmden serinin vazgeçilmez karakterlerinden biri haline geldi.

Ardından Spider-Man: Far From Home ve gişe rekorları kıran Spider-Man: No Way Home filmlerinde de rolünü sürdüren Jacob Batalon, Marvel evreninin en sevilen yardımcı karakterlerinden biri olmayı başardı. Kısa süre önce yeniden gündeme gelen Spider-Man 4 ile birlikte hayranlar bir kez daha Ned karakterini konuşmaya başlarken, oyuncuyla ilgili yıllardır pek çok kişinin fark etmediği şaşırtıcı bir gerçek de sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Çünkü milyonlarca kişi onu yıllardır gür saçlı haliyle tanıyor olsa da, Jacob Batalon'un gerçek görünümü filmlerde gördüğümüzden oldukça farklı. Üstelik bunun nedeni ne bir imaj değişikliği ne de kişisel bir tercih...

Marvel filmlerinde dolgun saçlarıyla izlediğimiz Jacob Batalon, gerçek hayatında çocukluğundan bu yana tamamen kel.

Marvel filmlerinde dolgun saçlarıyla izlediğimiz Jacob Batalon, gerçek hayatında çocukluğundan bu yana tamamen kel.

Oyuncunun bu görünümünün arkasında ise birçok kişinin ilk kez duyduğu bir sağlık hikayesi bulunuyor.

Batalon'a henüz 8 yaşındayken, bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırması sonucu ortaya çıkan alopesi (saç kıran) teşhisi konuldu. Alopesi, saçların kısmen ya da tamamen dökülmesine neden olan otoimmün bir rahatsızlık olarak biliniyor. Jacob Batalon'da ise hastalık zaman içinde ilerleyerek kafa derisindeki tüm saçların kalıcı olarak dökülmesine yol açtı.

Bu nedenle Marvel filmlerinde gördüğümüz Ned Leeds'in saçları aslında Jacob Batalon'a ait değil. Oyuncu, karakterin lise öğrencisi görünümünü koruyabilmesi için özel olarak hazırlanan profesyonel peruklarla kamera karşısına geçti. Yıllar boyunca milyonlarca izleyici Ned'in saçlarını gerçek sanarken, aslında perde arkasında oldukça başarılı bir makyaj ve kostüm çalışması vardı.

Öte yandan Batalon'un yaşadığı sağlık durumunun zaman zaman yanlış anlaşılabildiği de görülüyor. Oyuncu herhangi bir kanser tedavisi görmediğini ya da ciddi bir hastalık nedeniyle saçlarını kaybetmediğini birçok kez dile getirdi. Alopesi bulaşıcı olmayan, bağışıklık sistemiyle ilişkili bir rahatsızlık ve Jacob Batalon da uzun yıllardır bu durumla yaşamını sürdürüyor.

Jacob Batalon'un hikayesini etkileyici kılan şey ise yaşadığı durumu hiçbir zaman gizlememesi oldu. Marvel filmleri dışında rol aldığı Reginald the Vampire ve Tarot gibi yapımlarda gerçek görünümüyle kamera karşısına çıkan oyuncu, kırmızı halılarda ve günlük hayatında da doğal haliyle kamera karşısına geçmeyi tercih ediyor.

Ünlü oyuncu yalnızca kariyeriyle değil, alopesi konusunda yarattığı farkındalıkla da takdir topluyor. Saç dökülmesi yaşayan çocuklara destek veren yardım projelerinde yer alan Batalon, özellikle alopesiyle mücadele eden çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi için çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlıyor. Yaşadığı sağlık durumunu saklamak yerine, benzer süreçlerden geçen insanlara umut olmayı seçiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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