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31 Temmuz Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvede Yine MasterChef Türkiye Var

31 Temmuz Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvede Yine MasterChef Türkiye Var

Reyting masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 12:39
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31 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korurken, Kuralsız Sokaklar ikinci, Asırlık Gece ise üçüncü sırada yer aldı.

İşte 31 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...

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31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

31 Temmuz Cuma gününe ait televizyon reyting sonuçları açıklandı. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveye yerleşerek günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar, üç izleyici kategorisinde de ikinci sırada yer alırken, TRT 1'in Asırlık Gece yapımı günü üçüncü sırada tamamladı.

31 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:

31 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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