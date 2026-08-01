31 Temmuz Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvede Yine MasterChef Türkiye Var
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31 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korurken, Kuralsız Sokaklar ikinci, Asırlık Gece ise üçüncü sırada yer aldı.
İşte 31 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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31 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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