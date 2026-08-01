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26 Temmuz - 1 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

26 Temmuz - 1 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 13:24
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, yaz tatilinden yaptığı yeni paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Plajda çektiği doğal selfie karesiyle yaz enerjisini yansıtan oyuncu, sade tarzı ve bronz görünümüyle kısa sürede beğeni topladı.

Anıl Altan

Anıl Altan

Anıl Altan, kızlarıyla çıktığı tekne tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Deniz ve güneşin tadını ailesiyle birlikte çıkaran oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada ilgi gördü.

Beren Saat

Beren Saat

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, üzerinde 'Yosun Gözlüm' yazan pastasını paylaştı.

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu, geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yaptı. 'Yetmedi mi be' notunu düşen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile çıktığı yaz tatilinden romantik bir kare paylaştı. Deniz manzarası eşliğinde objektife poz veren çift, tatil sezonunun tadını çıkardı.

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Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcı, 'İlk günkü heyecanla, beraber nicelerine oyun arkadaşım, aşk ortağım' sözleriyle Beren Saat'e sevgisini dile getirdi.

Aslı Enver

Aslı Enver

Aslı Enver, kızı Elay'ın yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı. Çiçek serasında çekilen kare sosyal medyada beğeni topladı.

Halit Ergenç

Halit Ergenç

Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'in konserinden bir kare paylaşarak romantik bir not bıraktı. 'Kalbimin bitanesi...' sözleriyle eşine destek veren oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Demet Şener

Demet Şener

Demet Şener, Yunanistan tatilinden paylaştığı ayna pozuyla dikkat çekti. Fit fiziğini gözler önüne seren eski manken, yaz sezonuna damga vuran tatil karelerine bir yenisini daha ekledi.

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Engin Öztürk, yakın dostu Can Bonomo ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Siyah-beyaz kareyi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, samimi buluşmalarından birini takipçileriyle paylaşırken, Can Bonomo ile verdikleri poz kısa sürede ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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