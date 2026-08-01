Uzak Şehir'den İtalya'da Yeni Rekor! Reytingi Bu Kez %27'ye Ulaştı
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Uzak Şehir, yurt dışındaki reyting başarısına bir yenisini daha ekledi. İtalya'da yayınlanan fenomen dizi, son verilere göre %27 share oranına ulaşarak yükselişini sürdürdü.
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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.
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Uzak Şehir, İtalya'da yeni bir rekora imza attı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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