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Uzak Şehir'den İtalya'da Yeni Rekor! Reytingi Bu Kez %27'ye Ulaştı

Uzak Şehir'den İtalya'da Yeni Rekor! Reytingi Bu Kez %27'ye Ulaştı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 14:04
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Uzak Şehir, yurt dışındaki reyting başarısına bir yenisini daha ekledi. İtalya'da yayınlanan fenomen dizi, son verilere göre %27 share oranına ulaşarak yükselişini sürdürdü.

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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.

Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.

Far Away adıyla uluslararası pazara sunulan fenomen dizi, birçok ülkeye satılmasının ardından son olarak Kolombiya'da da izleyiciyle buluşmuştu.

Haziran ayından bu yana İtalya'da yayınlanan dizi ise reytinglerde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Reyting uzmanının X hesabında paylaştığı verilere göre, Uzak Şehir'in 27 Temmuz'da yayınlanan bölümü günün en yüksek share oranına ulaşan dizi oldu.

İlk başarının ardından dizinin yükselişi devam etti. Reyting uzmanı, yaptığı yeni paylaşımda Uzak Şehir'in %27 share oranına ulaştığını duyurdu.

Uzak Şehir, İtalya'da yeni bir rekora imza attı.

Uzak Şehir, İtalya'da yeni bir rekora imza attı.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in İtalya'daki yeni reyting başarısı hakkında 'Şu an bu bölümler, Cihan'ın Mine'den ayrıldığı, 'Alya'dan boşanmak istemiyorum' dediği, hikayeye aşkın iyice girdiği bölümler. Ülkemizde de en yüksek seviyelerine ulaşılan döneme denk geliyor. Haftaya daha da artması lazım...' yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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