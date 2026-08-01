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NOW'ın Yeni Dizisinde Ayrılıklar Devam Ediyor! Bir Oyuncu Daha Veda Etti

NOW'ın Yeni Dizisinde Ayrılıklar Devam Ediyor! Bir Oyuncu Daha Veda Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 10:53
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NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmek bilmiyor. Başrol oyuncusu 3 kez değişen NOW dizisinde kadro tamamlandı denirken bir ayrılık daha yaşandı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.

Başrol oyuncusunun üç kez değiştiği yapımda, bu kez yardımcı oyuncu kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde çekimleri devam eden dizide, Meltem Akçöl ve Erdem Adilce başrolleri paylaşacak. Kadronun tamamlandığı düşünülürken, 'Nafiye Yeniceli' karakteri için anlaşma sağlanan Ayşen Sezerel projeye veda etti.

Oyuncu Aslı İçözü, Sevdam Karadeniz'e dahil oldu.

Oyuncu Aslı İçözü, Sevdam Karadeniz'e dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yşanan ayrılığın ardından yapım ekibi, Nafiye Yeniceli rolü için usta oyuncu Aslı İçözü ile anlaştı. İçözü, dizide Şerif Erol'un hayat verdiği Durali Yeniceli'nin eşini canlandıracak.

Böylece Aslı İçözü ile Şerif Erol, 'Yarın Belki de' adlı tiyatro oyununun ardından bir kez daha aynı projede buluşmuş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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