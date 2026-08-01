NOW'ın Yeni Dizisinde Ayrılıklar Devam Ediyor! Bir Oyuncu Daha Veda Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmek bilmiyor. Başrol oyuncusu 3 kez değişen NOW dizisinde kadro tamamlandı denirken bir ayrılık daha yaşandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Aslı İçözü, Sevdam Karadeniz'e dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın