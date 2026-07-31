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Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Diziye Dair İtiraflarda Bulundu

Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Diziye Dair İtiraflarda Bulundu

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 21:42
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Daha 17 dizisinde Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren, Aras'la olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Deniz'in hissettiklerinin klasik bir aşk olmadığını belirterek karakterin duygusal dünyasını anlattı.

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Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.

Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç isimlerle aynı projede yer alan başarılı oyuncu, Deniz karakterinin en belirgin özelliğinin güçlü adalet duygusu olduğunu söyledi.

Deniz'i anlatan Helin Elveren, şu ifadeleri kullandı:

'Adalet duygusu çok yüksek, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilen bir karakter. Aras'ı ne kadar sevse de sırf karşılığını alamadığı için onun arkasından iş çevirecek ya da gerçeği saklayacak biri değil. Duygularıyla hareket etse bile vicdanını hiçbir zaman kaybetmiyor.'

Daha 17'nin Deniz'inden Aras itirafı geldi.

Daha 17'nin Deniz'inden Aras itirafı geldi.

Helin Elveren, Deniz'in Arasa karşı hissettiklerinin klasik anlamda bir aşk olmadığını düşündüğünü de belirtti. Genç yaşlarda yaşanan duyguların daha çok görülme, değer verilme ve ihtiyaç duyulma hissiyle bağlantılı olduğunu söyleyen oyuncu, karakterin yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

'Aras, Deniz'i koruyor, ona güveniyor ve hayatında önemli bir yere koyuyor. Deniz de ilk kez birinin hayatında bu kadar değerli olduğunu hissediyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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