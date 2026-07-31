Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Diziye Dair İtiraflarda Bulundu

Helin Elveren, Deniz'in Arasa karşı hissettiklerinin klasik anlamda bir aşk olmadığını düşündüğünü de belirtti. Genç yaşlarda yaşanan duyguların daha çok görülme, değer verilme ve ihtiyaç duyulma hissiyle bağlantılı olduğunu söyleyen oyuncu, karakterin yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

'Aras, Deniz'i koruyor, ona güveniyor ve hayatında önemli bir yere koyuyor. Deniz de ilk kez birinin hayatında bu kadar değerli olduğunu hissediyor.'