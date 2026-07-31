Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Diziye Dair İtiraflarda Bulundu
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Daha 17 dizisinde Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren, Aras'la olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Deniz'in hissettiklerinin klasik bir aşk olmadığını belirterek karakterin duygusal dünyasını anlattı.
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Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.
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Daha 17'nin Deniz'inden Aras itirafı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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