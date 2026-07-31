ATV Dizisi Hamal'a Bir Transfer Daha! İnci Taneleri Oyuncusu Kadroya Katıldı
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan yapımın ekibine, son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu dahil oldu.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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İnci Taneleri oyuncusu Taylan Meydan, Hamal dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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