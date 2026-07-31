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ATV Dizisi Hamal'a Bir Transfer Daha! İnci Taneleri Oyuncusu Kadroya Katıldı

ATV Dizisi Hamal'a Bir Transfer Daha! İnci Taneleri Oyuncusu Kadroya Katıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 20:29
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan yapımın ekibine, son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu dahil oldu.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'in paylaşacağı yapım, peş peşe yaptığı oyuncu transferleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Burak Tozkoparan'ın kadroya katıldığı açıklanan dizi için bir transfer daha gerçekleşti.

İnci Taneleri oyuncusu Taylan Meydan, Hamal dizisinde rol alacak.

İnci Taneleri oyuncusu Taylan Meydan, Hamal dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak İnci Taneleri dizisinde Ferda karakterine hayat veren Taylan Meydan, Hamal'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncunun dizide hayat vereceği karaktere ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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