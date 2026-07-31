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Uzak Şehir'de Alya'nın Sevgilisini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Uzak Şehir'de Alya'nın Sevgilisini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 17:38
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Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonunda kadroya Alya'nın ilk aşkı Enver'i canlandıracak oyuncu için arayış devam ediyordu. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan'ı sezon boyunca çıldırtacak eski sevgili Enver'e hayat verecek oyuncu sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in yeni sezon hazırlıkları başladı. Çekimleri Mardin'de yapılan dizinin yeni sezonunda kadroya sürpriz isimler dahil olurken en merak edilen karakter Enver oldu. Alya'nın eski sevgilisi Enver olarak dizi kadrosuna hangi oyuncunun dahil olacağı ise sonunda açıklandı.

Prens dizisinden tanıdığımız Onur Özaydın, Uzak Şehir'de Alya'nın sevgilisi Enver'i canlandıracak.

Prens dizisinden tanıdığımız Onur Özaydın, Uzak Şehir'de Alya'nın sevgilisi Enver'i canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Onur Özaydın, Uzak Şehir'in 3. sezonunda Alya'nın eski sevgilisi Enver olarak karşımıza çıkacak. Onur Özaydın, Budapeşte‘de yaşayan şık bir restoran sahibi olan Enver olarak Alya'nın hayatına tekrardan girecek. Uzak Şehir'in Budapeşte çekimlerinin 15-20 Ağustos tarihlerinde yapılması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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