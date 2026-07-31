Uzak Şehir'de Alya'nın Sevgilisini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
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Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonunda kadroya Alya'nın ilk aşkı Enver'i canlandıracak oyuncu için arayış devam ediyordu. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan'ı sezon boyunca çıldırtacak eski sevgili Enver'e hayat verecek oyuncu sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.
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Prens dizisinden tanıdığımız Onur Özaydın, Uzak Şehir'de Alya'nın sevgilisi Enver'i canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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