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Viral Limonata Tarifinden Hailey Bieber'ın Ayaklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Viral Limonata Tarifinden Hailey Bieber'ın Ayaklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 18:02
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı yavaştan kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yapacak bir şey yok...

Yapacak bir şey yok...
twitter.com

İlk akla geleni sormuş...

İlk akla geleni sormuş...
twitter.com

Neden acaba?

Neden acaba?
twitter.com

Efsane bir anı...

Efsane bir anı...
twitter.com
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Özgürlük budur!

Özgürlük budur!
twitter.com

Travmatik bir renk tonu...

Travmatik bir renk tonu...
twitter.com

Öyle deme...

Öyle deme...
twitter.com

Haklı bir soruyla kapatalım 👋

Haklı bir soruyla kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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