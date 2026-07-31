Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Fas'tan İspanya'ya Yüzerek Göç Akını! Avrupa Alarma Geçti, Ordu Sınıra İndi
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Fas kıyılarından İspanya'ya ait Ceuta kentine doğru denize atlayan 800'ü aşkın düzensiz göçmen, iki ülkenin güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
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Denizdeki can pazarının yanı sıra karada da tansiyon oldukça yüksekti.
Kriz sadece İspanya ile sınırlı kalmadı ve diğer Avrupa ülkelerinde de sert yankı buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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