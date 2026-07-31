Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Fas'tan İspanya'ya Yüzerek Göç Akını! Avrupa Alarma Geçti, Ordu Sınıra İndi

Fas'ın Castillejos kasabasından sulara gömülen Faslı ve Cezayirli gruplar, Avrupa'ya ulaşma umuduyla tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, bu durum Avrupa Birliği çapında büyük bir diplomatik ve güvenlik krizine dönüştü. Olayın hemen ardından harekete geçen İspanya ve Fas sahil güvenlik ekipleri, denizdeki kalabalığa hızlıca müdahale etti.

Kurtarma operasyonlarında ne yazık ki iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 300'den fazla göçmen denizden sağ olarak çıkarıldı. İspanyol Kızılhaçı'nın da destek verdiği yoğun çalışmalarda 100'ün üzerinde kişi daha boğulmaktan kurtarıldı. Kalan yüzlerce göçmene ise sahil güvenlik botları eşlik ederek karaya çıkmalarını sağladı. Kendi kıyılarına dönmek zorunda kalan göçmenler için Faslı yetkililer de deniz birliklerini seferber etti.