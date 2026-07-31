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Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Fas'tan İspanya'ya Yüzerek Göç Akını! Avrupa Alarma Geçti, Ordu Sınıra İndi

Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Fas'tan İspanya'ya Yüzerek Göç Akını! Avrupa Alarma Geçti, Ordu Sınıra İndi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 08:28
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Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzerek geçmek isteyen yüzlerce göçmen Avrupa'da yeni bir sınır krizine neden oldu. Yaşanan göç akını üzerine İspanya bölgeye asker sevk ederken, uluslararası arenada sınırların kapatılması tartışmaları alevlendi.

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Fas kıyılarından İspanya'ya ait Ceuta kentine doğru denize atlayan 800'ü aşkın düzensiz göçmen, iki ülkenin güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Fas'ın Castillejos kasabasından sulara gömülen Faslı ve Cezayirli gruplar, Avrupa'ya ulaşma umuduyla tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, bu durum Avrupa Birliği çapında büyük bir diplomatik ve güvenlik krizine dönüştü. Olayın hemen ardından harekete geçen İspanya ve Fas sahil güvenlik ekipleri, denizdeki kalabalığa hızlıca müdahale etti. 

Kurtarma operasyonlarında ne yazık ki iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 300'den fazla göçmen denizden sağ olarak çıkarıldı. İspanyol Kızılhaçı'nın da destek verdiği yoğun çalışmalarda 100'ün üzerinde kişi daha boğulmaktan kurtarıldı. Kalan yüzlerce göçmene ise sahil güvenlik botları eşlik ederek karaya çıkmalarını sağladı. Kendi kıyılarına dönmek zorunda kalan göçmenler için Faslı yetkililer de deniz birliklerini seferber etti.

Denizdeki can pazarının yanı sıra karada da tansiyon oldukça yüksekti.

Binlerce kişinin Fas ile Ceuta arasındaki üç kilometrelik Tarajal sınır kapısına akın etmesi, durumun ciddiyetini daha da artırdı. Yaşanan bu büyük göç dalgası üzerine Ceuta yerel yönetimi, sınırların dayanma noktasına geldiğini belirterek İspanya merkezi hükümetinden acil durum ilan etmesini ve bölgeye derhal ek güvenlik güçleri göndermesini talep etti.

Gelişmeler üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, durumu kontrol altına almak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu. Bölgeye ordu birliklerinin sevk edilmesine karar verilirken, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut sivil muhafızlara ek olarak yeni askeri müfrezelerin de hızla Ceuta'ya konuşlandırılacağı açıklandı. Sanchez, Fas makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve bölgede normal düzenin en kısa sürede yeniden tesis edileceğini vurguladı.

Kriz sadece İspanya ile sınırlı kalmadı ve diğer Avrupa ülkelerinde de sert yankı buldu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kontrolsüz göçün ulusal güvenliği tehdit ettiğini belirterek çok çarpıcı bir çıkış yaptı. Tajani, İspanya'nın göçmenlere vatandaşlık verme politikalarının insan kaçakçılığını teşvik ettiğini savundu ve Schengen sınırlarının İspanya'ya kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği cephesinde ise durum daha temkinli ve destekleyici bir dille ele alındı. AB Komisyonu yetkilisi Magnus Brunner, dış sınırların korunmasının yasa dışı göçle mücadelenin en önemli parçası olduğuna dikkat çekti. Brunner, İspanya'ya Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve sorunun kaynağında çözülmesi için Fas makamlarıyla da temasların sürdürüldüğünü ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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