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Bu Yaparım / Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

etiket Bu Yaparım / Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 08:59
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Bazı insanlar vardır mutfak tezgahında bir kırıntı görse içindeki temizlik alarmı çalmaya başlar. Bazıları ise şu an hayatımda daha önemli konular var diyerek o kırıntıyla aynı evde barış içinde yaşayabilir. Titizlik dediğimiz şey de aslında sadece temizlik değil düzen, alışkanlık, sabır ve biraz da ben bunu görmezden gelemem meselesi. Peki sen bu işin neresindesin? Hadi birlikte keşfedelim!

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1. Eve girer girmez ayakkabılarını çıkarıp yerine koyar mısın?

2. Yemek yaptıktan sonra mutfağı hemen toparlar mısın?

3. Masanın üzerinde bardak, tabak, peçete gibi şeyleri hemen kaldırır mısın?

4. Yatağını her sabah toplar mısın?

5. Çamaşırları düzenli yıkayıp, kurutup kaldırır mısın?

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6. Telefon ekranın, bilgisayarın ya da gözlüğün lekeliyse rahatsız olup hemen temizler misin?

7. Buzdolabında tarihi yaklaşan ya da unutulmuş yiyecekleri düzenli kontrol eder misin?

8. Eve misafir gelmeyecek olsa bile salonu genel olarak derli toplu tutmaya çalışır mısın?

9. Temizlik yaparken sadece görünen yerleri değil köşe bucak detayları da kontrol eder misin?

10. Sık sık temizlik malzemelerini yeniler misin?

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11. Banyo yaptıktan sonra yerlerde su kalmasın diye kısa bir kurulama ya da çekçek operasyonu yapar mısın?

12. Her hafta genel ev temizliği yapar mısın?

Sen titizliğin yürüyen temsilcisisin!

Senin için temizlik arada yapılacak bir şey değil hayatın düzenini koruyan minik bir süper güç gibi. Bir yerde dağınıklık, leke ya da fazladan duran bir eşya varsa gözlerin onu radar gibi yakalıyor. Boş ver demeyi denesen bile içinden bir ses hayır, bunu şimdi halledelim diye fısıldıyor olabilir. Evinde her şeyin bir yeri olması seni rahatlatıyor ve düzenli bir ortamda kendini çok daha huzurlu hissediyorsun. Kısacası senin yaşadığın yerde temizlik sadece görüntü değil ruh hali meselesi!

Sen rahatlığın ve akışına bırakmanın insanısın!

Senin için hayat sürekli bezle peşinde koşulacak kadar kısa değil. Elbette temizliği önemsiyorsun ama her küçük dağınıklığı da dünyanın sonu gibi görmüyorsun. Bazen bir bardağın masada kalması, bir kıyafetin sandalyede beklemesi ya da yatağın biraz dağınık durması seni çok da rahatsız etmiyor. Sen daha çok yaşanan ev biraz da böyle olur diyen taraftasın. Bu rahatlık bazen büyük konfor bazen de küçük bir toparlanma ihtiyacı demek olabilir. Yine de kabul edelim senin yanında insan kendini biraz daha az kasıyor!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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