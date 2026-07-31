Bu Yaparım / Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Titizsin?

Senin için temizlik arada yapılacak bir şey değil hayatın düzenini koruyan minik bir süper güç gibi. Bir yerde dağınıklık, leke ya da fazladan duran bir eşya varsa gözlerin onu radar gibi yakalıyor. Boş ver demeyi denesen bile içinden bir ses hayır, bunu şimdi halledelim diye fısıldıyor olabilir. Evinde her şeyin bir yeri olması seni rahatlatıyor ve düzenli bir ortamda kendini çok daha huzurlu hissediyorsun. Kısacası senin yaşadığın yerde temizlik sadece görüntü değil ruh hali meselesi!