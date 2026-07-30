Seçtiğin Evlere Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
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Ev seçmek aslında mimari bir zevkten çok daha öte bir şey. Seçtiğin evler aslında senin bilinçaltın hakkında çok şey söylüyor. Ev seçimlerin sana neler anlatıyor merak ediyor musun?
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1. Bu evlerden hangisinde yaşamayı isterdin?
2. Hangi ev sana göre daha iyi?
3. Sana göre ideal evin tanımı hangisi?
4. Hangi ev sana daha huzurlu hissettiriyor?
5. Bu evlerden hangisi daha çok ilgini çekti?
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6. Hangi evde daha mutlu olursun peki?
7. Hafta sonunu bu evlerden hangisinde geçirmek isterdin?
8. Son soru! Hangi ev tam senlik?
Senin bilinçaltın özgür olmak istiyor!
Senin bilinçaltın huzur arıyor!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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