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Seçtiğin Evlere Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Evlere Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 11:31
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Ev seçmek aslında mimari bir zevkten çok daha öte bir şey. Seçtiğin evler aslında senin bilinçaltın hakkında çok şey söylüyor. Ev seçimlerin sana neler anlatıyor merak ediyor musun?

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1. Bu evlerden hangisinde yaşamayı isterdin?

2. Hangi ev sana göre daha iyi?

3. Sana göre ideal evin tanımı hangisi?

4. Hangi ev sana daha huzurlu hissettiriyor?

5. Bu evlerden hangisi daha çok ilgini çekti?

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6. Hangi evde daha mutlu olursun peki?

7. Hafta sonunu bu evlerden hangisinde geçirmek isterdin?

8. Son soru! Hangi ev tam senlik?

Senin bilinçaltın özgür olmak istiyor!

Bağımsızlık senin için çok önemli. Senin hep bir özgürlük arayışın var. Kontrolü kaybetmeyi asla sevmiyorsun. Kendine ait bir alanın olmasına da çok önem veriyorsun. Yeni şeyler denemekten asla çekinmiyorsun. Rutinler seni boğuyor çünkü. Farklı insanlar, farklı ortamlar sana çok iyi geliyor. Bir yere sıkışıp kalmaktansa yeni yerler görmeyi ve deneyimlemeyi istiyorsun. İnsanlarla yakın ilişkiler kursan da sınırlarını koruyorsun. O sınırların ihlal edilmesine izin vermiyorsun.

Senin bilinçaltın huzur arıyor!

Senin için hayatta huzurdan öte bir şey yok. Her yerde ve her şekilde huzurlu olmaya çalışıyorsun. Heyecan arayışları seni yoruyor ve huzursuz hissettiriyor. Kendini bir ortama ait hissettiğinde çok daha iyi çalışıyorsun. Böyle ortamlar mutlu olmanı da sağlıyor. Kolay kolay güvenen biri değilsin. Karşındaki insanla bağın güçlendikçe ancak samimi olup güvenebiliyorsun. Geçmişle bağın oldukça kuvvetli, köklü bağlar kurmayı seviyorsun.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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