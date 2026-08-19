Deniz Fenerlerinden GPS'e Ticaret Maliyetlerini Düşüren 10 Buluş
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Bugün dünyanın bir ucunda üretilen bir ürünün birkaç gün içinde başka bir ülkeye ulaşması bize artık oldukça normal geliyor. Oysa geçmişte ticaret hem çok daha yavaş hem de çok daha pahalıydı. Yüzyıllar boyunca geliştirilen bazı buluşlar, bu durumu tamamen değiştirdi. Kimisi gemilerin yolunu bulmasını kolaylaştırdı, kimisi taşımacılığı hızlandırdı, kimisi de gereksiz masrafları azalttı. Gelin, ticarete yön veren o buluşlara birlikte bakalım. 👇
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1. Deniz fenerleri, gemilere geceleri yol göstermeye başladı.
2. Pusula sayesinde gemiler açık denizlere açılabildi.
3. Buharlı gemiler, rüzgar bekleme dönemini resmen bitirdi!
4. Demiryolları ise şehirler arasındaki ticareti hızlandırdı.
5. Konteyner sistemi, limanlardaki işleri tamamen değiştirdi.
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6. Barkod sistemi, depolardaki karışıklığı büyük ölçüde ortadan kaldırdı.
7. GPS, taşımacılıkta en kısa rotaları bulmayı kolaylaştırdı.
8. Telsiz ve radar, taşımacılığı çok daha güvenli hale getirdi.
9. Forkliftler, saatler süren yükleme işlerini dakikalara indirdi.
10. İnternet ve otomasyon yazılımları, ticareti hiç olmadığı kadar hızlandırdı.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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