Deniz Fenerlerinden GPS'e Ticaret Maliyetlerini Düşüren 10 Buluş

Deniz fenerlerinin geçmişi iki bin yıldan daha eskiye uzanıyor. Antik dönemlerde yapılan ilk deniz fenerleri, gemilerin kıyıları ve liman girişlerini daha kolay bulabilmesi için inşa edildi. O yıllarda gece ya da sisli havalarda yol almak oldukça tehlikeliydi. Küçük bir rota hatası bile geminin kayalıklara çarpmasına neden olabiliyordu. Deniz fenerleri sayesinde kaptanlar limanlara çok daha güvenli şekilde ulaşmaya başladı. Bu da hem yük kayıplarını azalttı hem de ticaret yollarını daha güvenilir hale getirdi.