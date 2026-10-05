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Süleyman Soylu İsim Vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya Yüklendi

Süleyman Soylu İsim Vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya Yüklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 17:37
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalına ilişkin sessizliğini bozdu. İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Soylu, hiçbir isim vermeden 'İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar' dedi. Soylu'nun sert çıkışı, adı fon tartışmalarıyla birlikte anılan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

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Süleyman Soylu isim vermeden Fatma Betül Sayan'a yüklendi.

Süleyman Soylu isim vermeden Fatma Betül Sayan'a yüklendi.

Fon vurgunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Süleyman Soylu, kamuoyunda tartışılan skandala ve adı bu sürece karışan kişilere isim vermeden tepki gösterdi. Konuşmasında partinin bir 'dava' olduğunu vurgulayan Soylu, bu davaya zarar veren hiç kimseye göz yumulmayacağının altını çizdi.

Soylu'nun o sözleri şöyle: 'Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz.'

Soylu'nun açıklaması, fon krizinin siyasetteki yansımalarının giderek büyüdüğü bir döneme denk geldi. Son günlerde AK Parti içinden de skandala ilişkin farklı sesler yükselirken, eski bakanın 'yanlış yapan dışarı çıkar' vurgusu 'Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki' olarak değerlendirildi.

"Bu dava için insanlar asıldı, 15 Temmuz'da şehitler oldu."

"Bu dava için insanlar asıldı, 15 Temmuz'da şehitler oldu."

Davanın bugünlere büyük bedeller ödenerek geldiğini ifade eden Soylu, geçmişte yaşanan mağduriyetleri ve mücadeleleri dile getirdi.

Soylu, 'Bu dava için insanlar asıldı. Bu dava için 15 Temmuz'da şehitler oldu. Bu dava için insanlar hapse girdiler. Bu dava için insanlar gözü yaşlı, üniversitelerin önüne geldiler; 'Ben çocuğumu okutamayacağım' dediler. Bu dava için evet, başına başörtüsünü takan kadınlar; oğlu üsteğmen oldu, oğlu albay oldu, oğlu paşa oldu, askeriyeden içeri giremedi.

Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükür olsun. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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