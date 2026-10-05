Süleyman Soylu İsim Vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya Yüklendi

Fon vurgunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Süleyman Soylu, kamuoyunda tartışılan skandala ve adı bu sürece karışan kişilere isim vermeden tepki gösterdi. Konuşmasında partinin bir 'dava' olduğunu vurgulayan Soylu, bu davaya zarar veren hiç kimseye göz yumulmayacağının altını çizdi.

Soylu'nun o sözleri şöyle: 'Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz.'

Soylu'nun açıklaması, fon krizinin siyasetteki yansımalarının giderek büyüdüğü bir döneme denk geldi. Son günlerde AK Parti içinden de skandala ilişkin farklı sesler yükselirken, eski bakanın 'yanlış yapan dışarı çıkar' vurgusu 'Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki' olarak değerlendirildi.