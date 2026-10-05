Süleyman Soylu İsim Vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya Yüklendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalına ilişkin sessizliğini bozdu. İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Soylu, hiçbir isim vermeden 'İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar' dedi. Soylu'nun sert çıkışı, adı fon tartışmalarıyla birlikte anılan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süleyman Soylu isim vermeden Fatma Betül Sayan'a yüklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu dava için insanlar asıldı, 15 Temmuz'da şehitler oldu."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın