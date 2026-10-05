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Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Krizi Sonrası Abdulkadir Selvi Açıkladı: “Cumhurbaşkanı Kelle Koparacak”

Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Krizi Sonrası Abdulkadir Selvi Açıkladı: “Cumhurbaşkanı Kelle Koparacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 10:00
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Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde yazdığı “O paraları getirecekler başka bir yolu yok” başlıklı yazısında bu sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fon krizi sonrasında ‘en büyük hatta en en büyük işlemi yapan’ 50 kişi için söylediğini açıkladı. Abdulkadir Selvi ayrıca yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette ve bürokraside kelleler koparacağını iddia etti.

Kaynak: Hürriyet

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Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet Gazetesi’nde “O paraları getirecekler başka bir yolu yok” başlıklı yazısından bir bölüm:

Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet Gazetesi’nde “O paraları getirecekler başka bir yolu yok” başlıklı yazısından bir bölüm:

“Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

Erdoğan, fon kriziyle ilgili olarak başından itibaren kararlı mesajlar veriyor. Bunu kamuoyuna açık olan her konuşmasında tekrar ediyor. Ama başlıkta verdiğim sözleri küçük bir dairede yaptığı değerlendirmeye ilişkin. Erdoğan, “O paraları getirecekler. Başka bir yolu yok” diyor.

Fon krizinin son 3-4 ayda tsunami dalgası gibi yükseldiği söyleniyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde uyarıda bulunduğu zaman ya da Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 25 şubat 2025 tarihinde SPK’yı yazılı olarak ikaz ettiği dönemde tedbir alınsa fon krizi bu kadar büyümeyecekti.

Bir tespit daha, en büyük hatta en en büyük işlemi yapanların ise sayısının 50 civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlar isim isim tespit edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “O paraları getirecekler. Başka bir yolu yok” dediği bu kişiler. Yani 50 civarındaki büyük vurguncu. Bunlar yükselince satmışlar, düşünce almışlar. Son anda da çıkış yapıp paralarını kurtarmışlar. Peki içeriden tüyo almadan bu yapılır mı?

Ya bu paraları getirecekler ya da...

Bu ay içerisinde iki önemli gelişme bekleniyor.

1- Adli soruşturma derinleştiriliyor. Fon krizinde payı olanların etrafındaki yargı kıskacı daralıyor. SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenilmesi bunun ilk adımı.

2- Bu ay içerisinde 1 milyonun altındakilere ödemeler başlıyor. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında alım yapanlardan oluştuğu söyleniyor. Fonların sahip ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca fonların varlıkları, Takasbank’taki zorunlu tutulan karşılıkları, ellerindeki devlet tahvili ile alım satım yaptıkları hisselerden oluşan gelirler burada kullanılacak.

Dikkat ederseniz üçüncü maddeyi yazmadım. Çünkü onun zamanlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan panik halinde hareket eden bir lider değil.

Yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Kendi yapacağı bir zamanlama ile fon rezaletine bulaşanların biletini kesecek. Siyasette, bürokraside kelle koparacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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