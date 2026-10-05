Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Krizi Sonrası Abdulkadir Selvi Açıkladı: “Cumhurbaşkanı Kelle Koparacak”
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Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde yazdığı “O paraları getirecekler başka bir yolu yok” başlıklı yazısında bu sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fon krizi sonrasında ‘en büyük hatta en en büyük işlemi yapan’ 50 kişi için söylediğini açıkladı. Abdulkadir Selvi ayrıca yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette ve bürokraside kelleler koparacağını iddia etti.
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Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet Gazetesi’nde “O paraları getirecekler başka bir yolu yok” başlıklı yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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