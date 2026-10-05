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'Fatma Betül Sayan Kaya Yesin Diye mi' Demişti: AK Partili Serkan Bayram Özür Dileyip Helallik İstedi

'Fatma Betül Sayan Kaya Yesin Diye mi' Demişti: AK Partili Serkan Bayram Özür Dileyip Helallik İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 07:41
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV'de katıldığı Çalar Saat programında fon soruşturması üzerine söylediği 'Fatma Betül Sayan Kaya yesin diye mi?' sözlerinin ardından özür diledi. Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ifadelerinin maksadını aştığını, çarpıtıldığını ve parti camiasında rahatsızlık yarattığını belirtti.

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Serkan Bayram'dan geri adım: "Maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum."

Serkan Bayram'dan geri adım: "Maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum."

Fon soruşturmasına ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına yönelik sert çıkışının ardından gündem olan AK Partili Milletvekili Serkan Bayram, kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi.

Serkan Bayram açıklamasında şunları kaydetti: 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur.'

Kendi sözlerini sorgulayan Serkan Bayram, devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmasının isabetli olmadığını belirtti. Bazı iddialar üzerinden tüm camianın tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylediği için üzgün olduğunu vurguladı.

Serkan Bayram'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Serkan Bayram'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Son günlerde yaptığım açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti camiasında meydana getirdiği haklı rahatsızlığı görüyorum.

Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken; kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını ,çarpıtıldığını ve partimizin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarımızı ve yıllardır büyük bir fedakârlıkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızı zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ediyorum.

Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak  asla istemedim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde  25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi.  Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir Olgunluk tur.

Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir.

Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hâle gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm.

Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz’in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim.

Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım.

Serkan Bayram

AK Parti İstanbul Milletvekili”

Serkan Bayram, canlı yayında Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almış, "Bir de sosyal politikalara bakıyor" demişti.

Serkan Bayram, canlı yayında Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almış, "Bir de sosyal politikalara bakıyor" demişti.

NOW TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuşan Serkan Bayram, 2 milyar liradan fazla bir kaynağın söz konusu olduğu fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını anarak 'Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elimizden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor' demişti. Aynı yayında belediye başkanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasını da eleştirmiş, 'Çağırsan gelir zaten' ifadesini kullanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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