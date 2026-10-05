'Fatma Betül Sayan Kaya Yesin Diye mi' Demişti: AK Partili Serkan Bayram Özür Dileyip Helallik İstedi

Fon soruşturmasına ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına yönelik sert çıkışının ardından gündem olan AK Partili Milletvekili Serkan Bayram, kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi.

Serkan Bayram açıklamasında şunları kaydetti: 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur.'

Kendi sözlerini sorgulayan Serkan Bayram, devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmasının isabetli olmadığını belirtti. Bazı iddialar üzerinden tüm camianın tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylediği için üzgün olduğunu vurguladı.