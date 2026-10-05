'Fatma Betül Sayan Kaya Yesin Diye mi' Demişti: AK Partili Serkan Bayram Özür Dileyip Helallik İstedi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV'de katıldığı Çalar Saat programında fon soruşturması üzerine söylediği 'Fatma Betül Sayan Kaya yesin diye mi?' sözlerinin ardından özür diledi. Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ifadelerinin maksadını aştığını, çarpıtıldığını ve parti camiasında rahatsızlık yarattığını belirtti.
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Serkan Bayram'dan geri adım: "Maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum."
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Serkan Bayram'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Serkan Bayram, canlı yayında Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almış, "Bir de sosyal politikalara bakıyor" demişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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