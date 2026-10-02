AKP'li Serkan Bayram'dan Fon Soruşturması Çıkışı: "Fatma Betül Yesin Diye mi?"

NOW TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Serkan Bayram, 2 milyar liradan fazla bir kaynağın söz konusu olduğu fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef aldı. Bayram, Sayan Kaya'nın adını anarak şu sözleri kullandı.

'Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor.'