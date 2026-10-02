AKP'li Serkan Bayram'dan Fon Soruşturması Çıkışı: "Fatma Betül Yesin Diye mi?"
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Serkan Bayram canlı yayında ne dedi?
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Soruşturmanın kapsamı hakkında ne söyledi?
Belediye başkanları hakkında da konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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