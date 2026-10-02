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AKP'li Serkan Bayram'dan Fon Soruşturması Çıkışı: "Fatma Betül Yesin Diye mi?"

AKP'li Serkan Bayram'dan Fon Soruşturması Çıkışı: "Fatma Betül Yesin Diye mi?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 00:33
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AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gündemdeki fon soruşturmasını ve belediye başkanlarına yönelik gözaltıları değerlendirdi. Bayram'ın kendi partisine yönelik sözleri siyaset kulislerinde dikkat çekti.

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Serkan Bayram canlı yayında ne dedi?

Serkan Bayram canlı yayında ne dedi?

NOW TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Serkan Bayram, 2 milyar liradan fazla bir kaynağın söz konusu olduğu fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef aldı. Bayram, Sayan Kaya'nın adını anarak şu sözleri kullandı.

'Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor.'

Soruşturmanın kapsamı hakkında ne söyledi?

Soruşturmanın kapsamı hakkında ne söyledi?

Para hareketlerine de değinen Bayram, soruşturma kapsamında taraflar arasındaki çelişkili anlatımları 'O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor' sözleriyle özetledi. Soruşturmanın kapsamına ilişkin kulislerde dolaşan iddiaları da hatırlatan milletvekili, aralarında genel başkan yardımcılarının, bürokratların ve bakan yardımcılarının bulunduğunun söylendiğini belirtti ve partisinden temizlik talep etti.

'Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın.'

Belediye başkanları hakkında da konuştu.

Belediye başkanları hakkında da konuştu.

Bayram konuşmasında adalet sistemine duyulan güvene de dikkat çekti ve yatırım ortamıyla bağlantı kurdu.

'Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor.'

Belediye başkanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına da tepki gösteren milletvekili, çağrılsalar zaten geleceklerini söyledi.

'Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu.'

Sözlerini kişisel bir değerlendirmeyle sürdüren Bayram, şu ifadeleri kullandı.

'Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum. Ben 50 yıldır bu hayatı yaşıyorum. Bu bedeli ödedim. Kimseye de bu lüks hayatı Allah reva görmesin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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