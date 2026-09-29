Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Betül Sayan Kaya İstifası Sonrası Fon Açıklaması: "Yanlış Yapanla Vedalaşırız"
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Fon iddialarının odağındaki Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki görevlerinden istifasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden sert mesajlar verdi.
Tasfiyesine karar verilen fonlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul kurulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini açıklayan Erdoğan, 'İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz' dedi. [Kaynak: Hürriyet]
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Erdoğan isim vermedi ama mesajı netti: "Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir."
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Konuşma, fon iddialarında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm parti görevlerinden affını istemesinden sadece iki gün sonra geldi.
Dün kabine, bugün ekonomi zirvesi: Fonların tasfiyesi için Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul kuruldu.
Erdoğan muhalefete "hadi oradan" diye yüklenirken Yeni Parti'den Sayan Kaya için 4,4 milyar liralık itiraz geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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