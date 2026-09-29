Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Betül Sayan Kaya İstifası Sonrası Fon Açıklaması: "Yanlış Yapanla Vedalaşırız"

Konuşmasının önemli bir bölümünü fon soruşturmasına ayıran Erdoğan, partinin kurucu değerlerine vurgu yaparak söze girdi: 'Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır.'

Ardından hedefi daralttı. 'Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz' diyen Erdoğan, 'Böyle büyük, kalabalık hareketin içinde farklı niyeti olanlar, farklı ajandası, gündemi olanlar çıkabilir' ifadelerini kullandı. 'Ben olmazsam bu hareket olmaz diye düşünen varsa büyük gaflet içindedir' sözleri de salonda dikkat çekti.

Erdoğan'ın parti içine yönelik bir başka mesajı ise şöyleydi: 'Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.' Yorulanlara da kapıyı gösterdi: 'Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.'

'AK Parti, adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez' diyen Erdoğan'ın konuşmasının tamamı: