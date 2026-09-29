article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Betül Sayan Kaya İstifası Sonrası Fon Açıklaması: "Yanlış Yapanla Vedalaşırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Betül Sayan Kaya İstifası Sonrası Fon Açıklaması: "Yanlış Yapanla Vedalaşırız"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 19:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fon iddialarının odağındaki Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki görevlerinden istifasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden sert mesajlar verdi.

Tasfiyesine karar verilen fonlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul kurulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini açıklayan Erdoğan, 'İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz' dedi. [Kaynak: Hürriyet]

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erdoğan isim vermedi ama mesajı netti: "Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir."

Erdoğan isim vermedi ama mesajı netti: "Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük bir yanlışın içindedir."

Konuşmasının önemli bir bölümünü fon soruşturmasına ayıran Erdoğan, partinin kurucu değerlerine vurgu yaparak söze girdi: 'Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır.'

Ardından hedefi daralttı. 'Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz' diyen Erdoğan, 'Böyle büyük, kalabalık hareketin içinde farklı niyeti olanlar, farklı ajandası, gündemi olanlar çıkabilir' ifadelerini kullandı. 'Ben olmazsam bu hareket olmaz diye düşünen varsa büyük gaflet içindedir' sözleri de salonda dikkat çekti.

Erdoğan'ın parti içine yönelik bir başka mesajı ise şöyleydi: 'Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.' Yorulanlara da kapıyı gösterdi: 'Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.'

'AK Parti, adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez' diyen Erdoğan'ın konuşmasının tamamı:

Konuşma, fon iddialarında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm parti görevlerinden affını istemesinden sadece iki gün sonra geldi.

Konuşma, fon iddialarında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm parti görevlerinden affını istemesinden sadece iki gün sonra geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 27 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini duyurmuştu. Kaya, 'Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum' diyerek soruşturmanın 'hiçbir gölge altında kalmadan' sürmesi için siyasi sorumluluk aldığını söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de talebin Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamış, 'Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir' demişti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya ve eşi, borsada yaklaşık 163 milyon liralık yatırımdan 4 ayda 2,2 milyar liralık kazanç elde etti; çiftin bu tutarı Hazine'ye iade ettiği ileri sürüldü. Erdoğan'ın 'hatanın sadece kendi şahsını bağlamadığı' vurgusu, bu yüzden doğrudan istifa sürecine gönderme olarak yorumlandı.

Dün kabine, bugün ekonomi zirvesi: Fonların tasfiyesi için Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul kuruldu.

Dün kabine, bugün ekonomi zirvesi: Fonların tasfiyesi için Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul kuruldu.

'Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.' Erdoğan bu sözlerle, il başkanları toplantısından hemen önce yapılan ve yaklaşık 3 saat süren ekonomi zirvesine işaret etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, SPK ve BDDK başkanları masadaydı.

Erdoğan, 'Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim' dedi. 'Ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak, sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak' diyerek de piyasalara mesaj verdi.

Hatırlatmak gerekirse SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait, toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, süreç için İş Bankası ile Ziraat Bankası görevlendirilmişti. Takvim'in haberine göre zirvede, 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara öncelikli ve hızlı ödeme yapılmasını sağlayacak formüller masaya yatırıldı.

Erdoğan muhalefete "hadi oradan" diye yüklenirken Yeni Parti'den Sayan Kaya için 4,4 milyar liralık itiraz geldi.

Erdoğan muhalefete "hadi oradan" diye yüklenirken Yeni Parti'den Sayan Kaya için 4,4 milyar liralık itiraz geldi.

Erdoğan konuşmasında muhalefeti de hedef aldı: 'Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan'.' Baklava kutularında rüşvet alanlara ve belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktıklarını öne süren Erdoğan, 'Siz önce bir aynaya bakın, içinizdeki çürükleri ayıklayın' dedi.

Muhalefetin cevabı ise Meclis'ten geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, SPK'nın etkin pişmanlık hükmüne göre haksız kazancın iki katının ödenmesi gerektiğini belirterek Sayan Kaya ve eşinin 2,2 milyar değil 4,4 milyar lira ödemesi gerektiğini savundu. 'Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor?' diye soran Günaydın, çiftin isminin SPK listesinde neden yer almadığını da sordu. CHP'li Faik Öztrak ise fon krizinin Meclis'te bir araştırma komisyonuyla incelenmesini talep etti.

Toplantının dikkat çeken bir diğer detayı ise aynı salonda yaşandı: Erdoğan, 5'i CHP'den, 3'ü Yeniden Refah'tan ve 1'i İYİ Parti'den gelen 9 belediye başkanına AK Parti rozetlerini taktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın