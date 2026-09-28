Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Gündemdeki Fon Kriziyle İlgili Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 'Fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı bir sunum yaptılar. Atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında ilan ettik.' dedi.

Erdoğan, piyasa manipülasyonu, borsa oyunları ve yolsuzluk üzerinden vatandaşların haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, 'Ama açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun… Her kim milletin hakkına, hukuka, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.' ifadelerini kullandı.

Milletin hakkının söz konusu olduğu durumlarda tavırlarının net olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.' diye konuştu.

Sermaye piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, 'Söz konusu insanımızın huzurunu ise, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya koyduk. Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. İlgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.' dedi.

Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne ve finansal sistemin dayanıklılığına dikkat çeken Erdoğan, 'Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üzerinden rahatça gelecek kapasiteye sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur.' ifadelerini kullandı.

Ekonomiye zarar verecek ve yatırımcıları tedirgin edecek adımlara karşı olduklarını belirten Erdoğan, 'Hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez.' dedi.

Erdoğan, fon krizine ilişkin yarın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle toplantı yapacağını belirterek, 'Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye’nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini layıkıyla temsil etmekten, hakkını hukukunu korumaktan başka derdimiz yoktur, olmayacaktır. Yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacak.' dedi.