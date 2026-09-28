Orhan Şen Açıkladı: İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan hava durumu tahminleri netleşmeye başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki kış sezonuna ilişkin beklentilerini paylaşarak özellikle İstanbul ve çevresindeki hava şartlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte yanıtı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'a kar yağacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barajlar için tehlike kapıda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın