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Orhan Şen Açıkladı: İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Orhan Şen Açıkladı: İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 20:16
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan hava durumu tahminleri netleşmeye başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki kış sezonuna ilişkin beklentilerini paylaşarak özellikle İstanbul ve çevresindeki hava şartlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte yanıtı!

Kaynak: CNN Türk

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İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

Prof. Dr. Orhan Şen, ılıman kış koşullarının batı illerinde daha belirgin hissedileceğini belirterek İstanbul için kar ihtimalini değerlendirdi. Ilıman kış kavramının tamamen dondurucu soğuklardan uzak geçeceği anlamına gelmediğinin altını çizen Şen, megakentte termometrelerin kış aylarında yine 4-5 derece seviyelerine kadar gerileyeceğini kaydetti.

İstanbul’da bu yıl uzun süreli veya yoğun bir kar yağışının gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu aktaran Orhan Şen, genel tablonun yağmur ağırlıklı geçeceğini söyledi. Bununla birlikte, kış boyunca bir veya iki gün süreyle mevsimlik kar yağışlarının görülme ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Şen, 'Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene' dedi.

Barajlar için tehlike kapıda.

Barajlar için tehlike kapıda.

Hava sıcaklıkları ve yağış türlerindeki değişim, su kaynakları üzerindeki etkileri bakımından da yakından takip ediliyor. Yağışların kar yerine daha çok yağmur şeklinde düşmesi, doğrudan kar erimeleriyle beslenen su havzaları ve göller için belirli riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kar birikiminin azalmasının özellikle önümüzdeki yaz aylarına doğru karla beslenen barajlarda su seviyelerini zorlayabileceğine işaret ediyor.

İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında stratejik bir konuma sahip olan Melen Çayı’nın debisine dikkat çeken Şen, bölgedeki yağmur akışının kentin su rezervlerini dengede tutmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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