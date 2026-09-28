Orhan Şen Açıkladı: İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, ılıman kış koşullarının batı illerinde daha belirgin hissedileceğini belirterek İstanbul için kar ihtimalini değerlendirdi. Ilıman kış kavramının tamamen dondurucu soğuklardan uzak geçeceği anlamına gelmediğinin altını çizen Şen, megakentte termometrelerin kış aylarında yine 4-5 derece seviyelerine kadar gerileyeceğini kaydetti.

İstanbul’da bu yıl uzun süreli veya yoğun bir kar yağışının gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu aktaran Orhan Şen, genel tablonun yağmur ağırlıklı geçeceğini söyledi. Bununla birlikte, kış boyunca bir veya iki gün süreyle mevsimlik kar yağışlarının görülme ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Şen, 'Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene' dedi.