Süper El Nino'ya Giriş Yaptık! Meteoroloji Mühendisi Tehlikeli Yükselişi Açıkladı

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okyanus Nino Endeksi'nin (ONI) +3,15 derecelik rekor seviyeye çıktığını duyurdu. Bu değere, El Nino tarihinin en güçlü olaylarından biri kabul edilen 2015-2016 sürecinde ancak kasım ayında ulaşılabilmişti. Bu kez aynı eşik, mevsimin çok daha erken bir döneminde geçildi.

Mıhlıardıç durumu 'bilinmeyen bölge' ifadesiyle tanımladı. 'Tehlikeli yükseliş devam edecek' diyen uzman, sürecin henüz zirveye ulaşmadığının altını çizdi.

Benzer tespitler uluslararası kaynaklarda da yer alıyor. İklim analiz platformu Carbon Brief'in 21 Eylül tarihli değerlendirmesine göre Niño 3.4 bölgesindeki günlük sıcaklık sapması 3,11 dereceye çıkarak 2015'te ölçülen 3,08 derecelik rekoru geçti. Ağustos ayının aylık ortalaması ise 2,45 derece olarak kaydedildi. Bu seviyenin üzerine bugüne kadar yalnızca 2015-16 ve 1877-78 olayları çıkabilmişti.

Carbon Brief'in incelediği 674 ayrı model çalışmasının tamamı, bu yılki El Niño'nun 2015-16 rekorunu geride bırakacağını gösteriyor. Modellere göre aylık sapmanın yıl sonuna doğru 4,1 derece civarında zirve yapması bekleniyor; çalışmaların yüzde 80'i bu değeri 3,4 ile 4,6 derece arasında konumlandırıyor.