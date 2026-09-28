Süper El Nino'ya Giriş Yaptık! Meteoroloji Mühendisi Tehlikeli Yükselişi Açıkladı
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Meteoroloji Yüksek Mühendisi ve iklim bilimci Kutay Mıhlıardıç, Pasifik Okyanusu'ndan gelen son verileri paylaşarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Mıhlıardıç'a göre dünya, kayıtlı tarihin en olağandışı Süper El Nino sürecine girdi. Okyanus yüzey sıcaklığındaki sapma +3,15 dereceye ulaşarak 2015'teki rekoru daha eylül ayı bitmeden geride bıraktı.
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2015'in kasım ayında görülen zirve, bu yıl eylül bitmeden aşıldı.
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O paylaşım şöyleydi:
Asıl etki 2027'de bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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