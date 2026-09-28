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Süper El Nino'ya Giriş Yaptık! Meteoroloji Mühendisi Tehlikeli Yükselişi Açıkladı

Süper El Nino'ya Giriş Yaptık! Meteoroloji Mühendisi Tehlikeli Yükselişi Açıkladı

hava durumu iklim değişikliği
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 16:19
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Meteoroloji Yüksek Mühendisi ve iklim bilimci Kutay Mıhlıardıç, Pasifik Okyanusu'ndan gelen son verileri paylaşarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Mıhlıardıç'a göre dünya, kayıtlı tarihin en olağandışı Süper El Nino sürecine girdi. Okyanus yüzey sıcaklığındaki sapma +3,15 dereceye ulaşarak 2015'teki rekoru daha eylül ayı bitmeden geride bıraktı.

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2015'in kasım ayında görülen zirve, bu yıl eylül bitmeden aşıldı.

2015'in kasım ayında görülen zirve, bu yıl eylül bitmeden aşıldı.

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Kutay Mıhlıardıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okyanus Nino Endeksi'nin (ONI) +3,15 derecelik rekor seviyeye çıktığını duyurdu. Bu değere, El Nino tarihinin en güçlü olaylarından biri kabul edilen 2015-2016 sürecinde ancak kasım ayında ulaşılabilmişti. Bu kez aynı eşik, mevsimin çok daha erken bir döneminde geçildi.

Mıhlıardıç durumu 'bilinmeyen bölge' ifadesiyle tanımladı. 'Tehlikeli yükseliş devam edecek' diyen uzman, sürecin henüz zirveye ulaşmadığının altını çizdi.

Benzer tespitler uluslararası kaynaklarda da yer alıyor. İklim analiz platformu Carbon Brief'in 21 Eylül tarihli değerlendirmesine göre Niño 3.4 bölgesindeki günlük sıcaklık sapması 3,11 dereceye çıkarak 2015'te ölçülen 3,08 derecelik rekoru geçti. Ağustos ayının aylık ortalaması ise 2,45 derece olarak kaydedildi. Bu seviyenin üzerine bugüne kadar yalnızca 2015-16 ve 1877-78 olayları çıkabilmişti.

Carbon Brief'in incelediği 674 ayrı model çalışmasının tamamı, bu yılki El Niño'nun 2015-16 rekorunu geride bırakacağını gösteriyor. Modellere göre aylık sapmanın yıl sonuna doğru 4,1 derece civarında zirve yapması bekleniyor; çalışmaların yüzde 80'i bu değeri 3,4 ile 4,6 derece arasında konumlandırıyor.

O paylaşım şöyleydi:

O paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Belki yeri ve zamanı değil ama haberiniz olsun diye paylaşıyorum. Son gelen verilere göre; kayıtlı tarihte tüm zamanların en olağandışı Süper El Niño sürecine giriş yaptık. +3.15°C'lik [ONI] rekor seviyeyle, 2015'in Kasım ayında ulaştığı pik noktasına daha Eylül ayı bitmeden ulaşıldı. Teknik olarak artık tamamen 'uncharted territory' (bilinmeyen bölge) içindeyiz ve tehlikeli yükseliş devam edecek.'

Asıl etki 2027'de bekleniyor.

Asıl etki 2027'de bekleniyor.

El Niño'nun küresel sıcaklıklara yansıması birkaç aylık gecikmeyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle 2026'nın kayıtlardaki en sıcak ya da ikinci en sıcak yıl olması beklenirken, sıcaklık etkisinin büyük bölümünün 2027'de hissedileceği tahmin ediliyor. Dünya Gıda Programı da sürecin 2027 sonuna kadar en az 49 milyon kişiyi daha akut gıda güvensizliğine sürükleyebileceğini açıklamıştı. Peru ve Ekvador'da sel ve heyelan, Güney Afrika, Endonezya ve Avustralya'da ise kuraklık riski öne çıkıyor.

Türkiye, El Niño'dan doğrudan etkilenen ülkeler arasında yer almıyor. Ancak uzmanlar dolaylı etkilere dikkat çekiyor. İklim Haber'de mayıs ayında yayımlanan değerlendirmesinde Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, tahminlerin gerçekleşmesi halinde özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da daha şiddetli sıcak hava dalgaları, yüksek gece sıcaklıkları ve uzayan orman yangını sezonuyla karşılaşılabileceğini belirtmişti.

Yavaşlı, yağışlar konusunda ise kesin bir kurak ya da yağışlı dönem öngörüsü yapmanın henüz mümkün olmadığını vurgulamıştı. Yerel yönetimlerin sıcak hava, yangın ve su yönetimi için erken uyarı sistemlerini güncel tutması gerektiğini söyleyen Yavaşlı'ya göre bu süreç paniğe değil, hazırlığa ihtiyaç duyuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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