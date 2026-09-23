Meteoroloji 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımladı: Fırtına ve Sağanak Saat Saat Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre İstanbul, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış ve fırtına sarı kodla işaretlendi. Kurum, uyarının gün içinde bölgeden bölgeye kayacağını, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanağın aniden şiddetleneceğini bildirdi.

Sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevresinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Akşam saatlerinden gece yarısına doğru ise yağışın ağırlık merkezi Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Sinop'a kayacak; bu hatta yer yer çok kuvvetli sağanak yaşanması bekleniyor.

Sarı kod ne anlama geliyor?

Meteorolojinin uyarı sisteminde sarı kod, olası olumsuz hava koşullarına karşı halkın ve ilgili kurumların tedbirli olmasını işaret ediyor. Bu kapsamda belediyeler yağmur suyu kanallarını kontrol ederken, AFAD ve il afet müdürlükleri de olası su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bekletiyor.