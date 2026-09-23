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Meteoroloji 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımladı: Fırtına ve Sağanak Saat Saat Geliyor

Meteoroloji 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımladı: Fırtına ve Sağanak Saat Saat Geliyor

Fırtına hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 10:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kurumun paylaştığı saatlik değerlendirmeye göre kuvvetli sağanak ve fırtına, gün boyunca bölgeden bölgeye kayarak etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında yerel su baskınları ile deniz ulaşımında aksamalar bekleniyor.

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Sarı kod verilen 14 il belli oldu: Sağanak saat saat bu bölgeleri vuracak.

Sarı kod verilen 14 il belli oldu: Sağanak saat saat bu bölgeleri vuracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre İstanbul, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış ve fırtına sarı kodla işaretlendi. Kurum, uyarının gün içinde bölgeden bölgeye kayacağını, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanağın aniden şiddetleneceğini bildirdi.

Sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevresinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Akşam saatlerinden gece yarısına doğru ise yağışın ağırlık merkezi Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Sinop'a kayacak; bu hatta yer yer çok kuvvetli sağanak yaşanması bekleniyor.

Sarı kod ne anlama geliyor?

Meteorolojinin uyarı sisteminde sarı kod, olası olumsuz hava koşullarına karşı halkın ve ilgili kurumların tedbirli olmasını işaret ediyor. Bu kapsamda belediyeler yağmur suyu kanallarını kontrol ederken, AFAD ve il afet müdürlükleri de olası su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bekletiyor.

İstanbul'da yağış saat 11.00'den itibaren sertleşiyor.

İstanbul'da yağış saat 11.00'den itibaren sertleşiyor.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın batısı, kuzey ve iç Ege, Mersin hariç Akdeniz kıyıları ile Karadeniz sahil şeridinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürecek. Meteoroloji, İstanbul'da yağışın saat 11.00 itibarıyla belirgin şekilde kuvvetleneceğini, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyı kesiminde ise yer yer çok kuvvetli sağanağın görülebileceğini vurguladı.

Denizlerde de risk yükseliyor: Batı Karadeniz ve kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli fırtına derecesine, yani 7 kuvvetine ulaşması, dalga boyunun 2,5 metreyi bulması bekleniyor. Balıkçı tekneleri ve küçük deniz araçları için seyir güvenliği açısından bu bölgelerde ekstra dikkat çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklığı düşüyor.

Hava sıcaklığı düşüyor.

Batı bölgelerde hava sıcaklığı 2-4 derece birden düşecek. Meteoroloji, ani su baskını, dere taşkınları, yıldırım düşmesi ve yerel dolu riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya, özellikle alt geçit ve dere yataklarına yakın bölgelerde araç ve yaya trafiğine dikkat etmeye çağırdı.

Uzmanlar, sağanak ve fırtına uyarısı bulunan illerde yaşayanlara açık alanlarda uzun süre kalmamalarını, yıldırım riskine karşı yüksek ağaç ve direklerin altına sığınmamalarını, araç kullanırken ise su birikintisi olan yollarda hızı düşürmelerini öneriyor. Meteoroloji, uyarının güncellenmesi halinde yeni verilerin paylaşılacağını da belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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