Meteoroloji 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımladı: Fırtına ve Sağanak Saat Saat Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kurumun paylaştığı saatlik değerlendirmeye göre kuvvetli sağanak ve fırtına, gün boyunca bölgeden bölgeye kayarak etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında yerel su baskınları ile deniz ulaşımında aksamalar bekleniyor.
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Sarı kod verilen 14 il belli oldu: Sağanak saat saat bu bölgeleri vuracak.
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İstanbul'da yağış saat 11.00'den itibaren sertleşiyor.
Hava sıcaklığı düşüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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