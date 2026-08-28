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28 Ağustos Hava Durumu: Meteoroloji'den 11 İle Sarı Alarm! Sağanak Yağış 4 Gün Sürecek, Sıcaklıklar Düşüyor

28 Ağustos Hava Durumu: Meteoroloji'den 11 İle Sarı Alarm! Sağanak Yağış 4 Gün Sürecek, Sıcaklıklar Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 08:29 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 08:41
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Türkiye genelinde hava durumu aniden değişiyor; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kent için sarı kodlu uyarı yayımlarken, kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın bazı bölgelerde 4 gün boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu.

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Yurt genelinde etkili olması beklenen yeni hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece birden hissedilir şekilde düşecek.

Yurt genelinde etkili olması beklenen yeni hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece birden hissedilir şekilde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, neredeyse tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışlar günlük yaşamı etkileyecek. Risk seviyesinin yükseldiği Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yağışların belirli kentlerde aralıklarla dört gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hava hareketliliğinin geniş bir coğrafyayı etkisi altına alacağı bildirildi. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamına yakını ile Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında şiddetli yağış geçişleri görülecek. Bunun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevrelerinde; Balıkesir ile Çanakkale’nin kuzey kesimlerinde ve Antalya’nın batı iç kısımlarında da yerel kuvvetli sağanaklar etkili olacak.

Yağışın yanı sıra rüzgar da etkisini artıracak. Marmara ve Ege genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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