28 Ağustos Hava Durumu: Meteoroloji'den 11 İle Sarı Alarm! Sağanak Yağış 4 Gün Sürecek, Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, neredeyse tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışlar günlük yaşamı etkileyecek. Risk seviyesinin yükseldiği Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yağışların belirli kentlerde aralıklarla dört gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hava hareketliliğinin geniş bir coğrafyayı etkisi altına alacağı bildirildi. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin tamamına yakını ile Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında şiddetli yağış geçişleri görülecek. Bunun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevrelerinde; Balıkesir ile Çanakkale’nin kuzey kesimlerinde ve Antalya’nın batı iç kısımlarında da yerel kuvvetli sağanaklar etkili olacak.

Yağışın yanı sıra rüzgar da etkisini artıracak. Marmara ve Ege genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.