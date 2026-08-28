28 Ağustos Hava Durumu: Meteoroloji'den 11 İle Sarı Alarm! Sağanak Yağış 4 Gün Sürecek, Sıcaklıklar Düşüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye genelinde hava durumu aniden değişiyor; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kent için sarı kodlu uyarı yayımlarken, kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın bazı bölgelerde 4 gün boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt genelinde etkili olması beklenen yeni hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece birden hissedilir şekilde düşecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın