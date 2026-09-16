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Yaz Sevenler Hüsranda, Kışçılar Bayram Etti: İstanbul’un Yağışlı Havası İkiye Böldü

Yaz Sevenler Hüsranda, Kışçılar Bayram Etti: İstanbul’un Yağışlı Havası İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 16:47
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İstanbulda sonbahar kendisini net şekilde gösterdi. Karanlık, soğuk, yağışlı ve kasvetli hava yaz mevsimini sevenler için hüsran olurken kışçılar yılın en keyifli gününü yaşıyor. İstanbulun havası sosyal medyada da gündem oldu. Her şeyi goygoy malzemesi yapmakta ustalaşan mizahşörler istanbulun kasvetli ve yağışlı havasını tabii ki es geçmedi.

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İstanbul güne soğuk hava, yağış ve kasvetle başladı. AKOM'dan uyarı geldi.

İstanbul güne soğuk hava, yağış ve kasvetle başladı. AKOM'dan uyarı geldi.

Güne gri ve kasvetli havayla başlayan İstanbul'da yağış etkili oldu. AKOM, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken,  bugününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 22- 24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.'

İstanbul'un havası sosyal medyayı ikiye böldü. Kışçılar bayram etti, yaz sevenler hüsrana boğuldu...

İstanbul'un havası sosyal medyayı ikiye böldü. Kışçılar bayram etti, yaz sevenler hüsrana boğuldu...
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İşte İstanbul'un havasını diline dolayanlar...👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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