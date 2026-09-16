Yaz Sevenler Hüsranda, Kışçılar Bayram Etti: İstanbul’un Yağışlı Havası İkiye Böldü

Güne gri ve kasvetli havayla başlayan İstanbul'da yağış etkili oldu. AKOM, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bugününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 22- 24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.'