Yaz Sevenler Hüsranda, Kışçılar Bayram Etti: İstanbul’un Yağışlı Havası İkiye Böldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbulda sonbahar kendisini net şekilde gösterdi. Karanlık, soğuk, yağışlı ve kasvetli hava yaz mevsimini sevenler için hüsran olurken kışçılar yılın en keyifli gününü yaşıyor. İstanbulun havası sosyal medyada da gündem oldu. Her şeyi goygoy malzemesi yapmakta ustalaşan mizahşörler istanbulun kasvetli ve yağışlı havasını tabii ki es geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul güne soğuk hava, yağış ve kasvetle başladı. AKOM'dan uyarı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un havası sosyal medyayı ikiye böldü. Kışçılar bayram etti, yaz sevenler hüsrana boğuldu...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın