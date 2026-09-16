Bir Zamanlar Veremli Görünmek Modaydı: Kadınlar Bu Görünümü Taklit Etti
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Solgun ten, aşırı zayıflık ve kızarmış yanaklar bir dönem güzelliğin göstergesiydi desek, ne derdiniz? Tüberkülozun (veremin) bedende bıraktığı izler öylesine romantikleştirildi ki kadınlar bu görünümü makyaj ve kıyafetlerle taklit etmeye başladı. Hatta 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da tüberküloz yalnızca ölümcül bir hastalık olarak görülmüyordu. Hastalığın insan bedeninde yarattığı değişimler, dönemin güzellik anlayışıyla iç içe geçmişti artık!
İşte detaylar.
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Verem, Güzellikle Özdeşleşti
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Moda da Bu Görünümü Destekledi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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