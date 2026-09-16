Bir Zamanlar Veremli Görünmek Modaydı: Kadınlar Bu Görünümü Taklit Etti

18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında tüberküloz Avrupa'da yaygın ve ölümcül bir hastalıktı. Buna rağmen hastalığın bedende yarattığı değişimler, dönemin romantik güzellik anlayışıyla birleşti.

Kilo kaybı, solgunluk ve belirgin yüz hatları özellikle genç kadınlarda narin ve kırılgan bir görünümle ilişkilendiriliyordu. Hastalığın yavaş ilerlemesi ve kişiyi giderek tüketmesi de edebiyat ve sanatta ölümle güzelliği yan yana getiren romantik anlatıların ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Kadınlar Veremli Görünmek İçin Makyaj Yapıyordu

Bu estetik anlayışı yalnızca resimlerde ve romanlarda kalmadı. Kadınlar, doğal olarak sahip olmadıkları veremli görünümü makyajla yaratmaya başladı.

Cildi daha solgun göstermek, yanaklara hastalığın neden olduğu kızarıklığı vermek ve gözleri daha çökük göstermek için farklı güzellik yöntemleri kullanılıyordu. Böylece hastalığın gerçek belirtileri, dönemin makyaj rutinlerinin taklit ettiği bir görüntüye dönüştü.