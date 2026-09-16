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Uzak Şehir'den Ayrılan Ferit Kaya ve Alper Çankaya Eski Rol Arkadaşlarıyla Buluştu

Uzak Şehir'den Ayrılan Ferit Kaya ve Alper Çankaya Eski Rol Arkadaşlarıyla Buluştu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 16:51
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Uzak Şehir dizisine ikinci sezon sonunda veda eden Ferit Kaya ve Alper Çankaya, eski rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Yeni sezonda farklı dizilerde izlenen iki oyuncu, Uzak Şehir kadrosunda yer almaya devam eden Atakan Özkaya ve Burak Şafak'la buluştu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.

Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde iki sezon boyunca rol alan Ferit Kaya ve Alper Çankaya, ikinci sezon finalinde karakterlerinin ölmesinin ardından yapımdan ayrılmıştı. Dizide Demir karakterini Ferit Kaya, Şahin karakterini ise Alper Çankaya canlandırıyordu. Yeni sezonda farklı yapımlarda rol almaya başlayan iki oyuncu, Uzak Şehir'deki arkadaşlarıyla bağını koparmadı. Ferit Kaya ve Alper Çankaya, dizinin kadrosunda yer almaya devam eden Atakan Özkaya ve Burak Şafak ile bir araya geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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