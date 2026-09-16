Uzak Şehir'den Ayrılan Ferit Kaya ve Alper Çankaya Eski Rol Arkadaşlarıyla Buluştu
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Uzak Şehir dizisine ikinci sezon sonunda veda eden Ferit Kaya ve Alper Çankaya, eski rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Yeni sezonda farklı dizilerde izlenen iki oyuncu, Uzak Şehir kadrosunda yer almaya devam eden Atakan Özkaya ve Burak Şafak'la buluştu.
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Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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