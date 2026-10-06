Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Öne Çıkan Kampanyalar
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Prime Alışveriş Festivali kapsamında mutfak stoklarından kişisel bakıma, dermokozmetik favorilerinden teknoloji ve kitaplara kadar sepeti hafifleten özel kampanyalar başladı! 'Sepette indirim, cebinde kazanç' avantajlarıyla hem çok alıp az ödeyebileceğiniz hem de harcadıkça anında nakit düşüş sağlayan öne çıkan festival fırsatlarını bir araya getirdik.
Bu içerik 6.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Prime Alışveriş Festivali: Philips Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakımda Büyük Fırsatlar
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Prime Üyelerine Özel: 750 TL'ye sepette 100 TL, 1500 TL'ye 350 TL indirim!
Gıda ve sağlıklı atıştırmalıklarda 400 TL alışverişe 100 TL net indirim!
Seçili kedi ve köpek yaş mamalarında 250 TL'ye %20 sepet indirimi!
Prime Üyelerine Özel: Premium Güzellik Ürünlerinde 1.500 TL'ye 300 TL İndirim!
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Julius Meinl kahve çeşitlerinde 750 TL'ye 150 TL sepet tasarrufu!
Head & Shoulders, Old Spice ve Pantene bakım ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!
COSMED dermokozmetik cilt bakım ürünlerinde 1.200 TL'ye 200 TL sepet avantajı!
Prima, Ariel ve Fairy temel temizlik ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!
ABC çamaşır suyu ve sıvı deterjan çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' kampanyası!
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Seçili yabancı kitaplarda '1 Alana 1 Bedava' edebiyat şöleni!
5-12 Ekim Prime Festivali: Öne çıkan yayınevlerinin kitaplarında avantajlı fiyatlar!
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