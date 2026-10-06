article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Kozmetik
, Hediye
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Öne Çıkan Kampanyalar

etiket Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Öne Çıkan Kampanyalar

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
07.10.2026 - 00:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Prime Alışveriş Festivali kapsamında mutfak stoklarından kişisel bakıma, dermokozmetik favorilerinden teknoloji ve kitaplara kadar sepeti hafifleten özel kampanyalar başladı! 'Sepette indirim, cebinde kazanç' avantajlarıyla hem çok alıp az ödeyebileceğiniz hem de harcadıkça anında nakit düşüş sağlayan öne çıkan festival fırsatlarını bir araya getirdik.

Bu içerik 6.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prime Alışveriş Festivali: Philips Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakımda Büyük Fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali: Philips Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakımda Büyük Fırsatlar

Tek dokunuşla köpüklü kahveler hazırlayan tam otomatik kahve makinelerinden evde pürüzsüz cilt sağlayan IPL tüy alma cihazlarına ve zeminleri hem silip hem süpüren ıslak kuru dikey süpürgelere kadar hayatı kolaylaştıran yıldız parçalar kaçırılmayacak fırsatlarla sepetlerde.

Philips Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakımda Büyük Fırsatlar

Prime Üyelerine Özel: 750 TL'ye sepette 100 TL, 1500 TL'ye 350 TL indirim!

Prime Üyelerine Özel: 750 TL'ye sepette 100 TL, 1500 TL'ye 350 TL indirim!

Bambu özlü Familia tuvalet kağıtları, saç dökülmesine karşı uzman Bioxcin Forte 3'lü setlerde '3 Al 2 Öde' avantajı ve Elidor şampuanlarda stokları yenileyen özel fiyatlar yayında.

Süper İndirim Günleri Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

Gıda ve sağlıklı atıştırmalıklarda 400 TL alışverişe 100 TL net indirim!

Gıda ve sağlıklı atıştırmalıklarda 400 TL alışverişe 100 TL net indirim!

Fellas granolalar, yüksek proteinli barlar ve Jacobs kahvelerle mutfak dolabını doldururken sepet tutarını anında 100 TL hafifleten kampanya.

Gıda ve Atıştırmalık Ürünleri (400 TL'ye 100 TL İndirim)

Seçili kedi ve köpek yaş mamalarında 250 TL'ye %20 sepet indirimi!

Seçili kedi ve köpek yaş mamalarında 250 TL'ye %20 sepet indirimi!

Pro Plan ve Whiskas başta olmak üzere patili dostlarımızın severek tükettiği besleyici konserve ve poşet yaş mamalarda net %20 sepet avantajı.

 

Seçili Yaş Kedi ve Köpek Mamaları

Prime Üyelerine Özel: Premium Güzellik Ürünlerinde 1.500 TL'ye 300 TL İndirim!

Prime Üyelerine Özel: Premium Güzellik Ürünlerinde 1.500 TL'ye 300 TL İndirim!

Prime Alışveriş Festivali kapsamında en çok satan temizleyicilerden yaşlanma karşıtı retinol serumlara kadar zengin ürün çeşitliliğinde geçerli sepet avantajı başladı. Cilt bariyerinizi onarırken sepetinizi anında 300 TL hafifletecek fırsatları kaçırmayın.

Premium güzellik ürünlerinde 1.500 TL alışverişe anında 300 TL sepet indirimi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Julius Meinl kahve çeşitlerinde 750 TL'ye 150 TL sepet tasarrufu!

Julius Meinl kahve çeşitlerinde 750 TL'ye 150 TL sepet tasarrufu!

Viyana kahve kültürünün simgesi olan Julius Meinl Jubiläum ve Espresso Arabica çekirdek ile filtre kahvelerinde geçerli 150 TL anında indirim.

Julius Meinl Kahve Çeşitleri (750 TL'ye 150 TL İndirim)

Head & Shoulders, Old Spice ve Pantene bakım ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Head & Shoulders, Old Spice ve Pantene bakım ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Kepeğe karşı etkili şampuanlar, erkek bakım duş jelleri ve saç kremlerinde ikinci ürünü yarı fiyatına getiren kişisel bakım fırsatı.

H&S, Old Spice ve Pantene Kişisel Bakım Koleksiyonu

COSMED dermokozmetik cilt bakım ürünlerinde 1.200 TL'ye 200 TL sepet avantajı!

COSMED dermokozmetik cilt bakım ürünlerinde 1.200 TL'ye 200 TL sepet avantajı!

Hassas cilt temizleyicileri, güneş koruyucular ve aydınlatıcı serumlarda sepeti anında 200 TL hafifleten kampanya.

COSMED Dermokozmetik Cilt Bakım Serisi

Prima, Ariel ve Fairy temel temizlik ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Prima, Ariel ve Fairy temel temizlik ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Bebek bezlerinden çamaşır deterjanlarına ve bulaşık kapsüllerine kadar evin en temel hijyen ihtiyaçlarında anında 100 TL sepet indirimi.

Prima, Ariel ve Fairy Ev İhtiyaçları

ABC çamaşır suyu ve sıvı deterjan çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' kampanyası!

ABC çamaşır suyu ve sıvı deterjan çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' kampanyası!

Karbonatlı ultra çamaşır suları ve renklileri koruyan parfümlü sıvı çamaşır deterjanlarında sepete eklenen her 3 üründen 1 tanesi bedava.

ABC Çamaşır ve Ev Hijyeni Ürünleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçili yabancı kitaplarda '1 Alana 1 Bedava' edebiyat şöleni!

Seçili yabancı kitaplarda '1 Alana 1 Bedava' edebiyat şöleni!

Koleksiyonluk yabancı dildeki romanlar, çizgi romanlar, fantastik kurgular ve sanat kitaplarında bir alana ikincisi tamamen bedava.

Seçili Yabancı Kitaplarda 1 Alana 1 Bedava Kampanyası

5-12 Ekim Prime Festivali: Öne çıkan yayınevlerinin kitaplarında avantajlı fiyatlar!

5-12 Ekim Prime Festivali: Öne çıkan yayınevlerinin kitaplarında avantajlı fiyatlar!

Edebiyat, kurgu dışı ve çocuk edebiyatının lider yayınevlerinden en çok satan kitaplar festival boyunca avantajlı etiketlerle okurları bekliyor.

Prime Alışveriş Festivali Seçili Yayınevi Kitapları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın