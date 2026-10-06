Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde Öne Çıkan Kampanyalar

Prime Alışveriş Festivali kapsamında mutfak stoklarından kişisel bakıma, dermokozmetik favorilerinden teknoloji ve kitaplara kadar sepeti hafifleten özel kampanyalar başladı! 'Sepette indirim, cebinde kazanç' avantajlarıyla hem çok alıp az ödeyebileceğiniz hem de harcadıkça anında nakit düşüş sağlayan öne çıkan festival fırsatlarını bir araya getirdik.

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