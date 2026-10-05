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Prime Alışveriş Festivali: İndirime Giren En Popüler Stanley Termoslar

etiket Prime Alışveriş Festivali: İndirime Giren En Popüler Stanley Termoslar

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 19:19
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Dayanıklılığı, efsanevi vakumlu yalıtım performansı ve zamansız tasarımlarıyla açık hava tutkunlarının da şehir temposunda koşturanların da ilk tercihi olan Stanley termoslar, Prime Alışveriş Festivali kapsamında yılın en avantajlı fiyatlarıyla satışta!  

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Bu içerik 5.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Stanley The AeroLight Transit Mug termos bardak çok satanlarda 1. sırada ve net 1.212,99 TL!

Stanley The AeroLight Transit Mug termos bardak çok satanlarda 1. sırada ve net 1.212,99 TL!

Tüy kadar hafif AeroLight çelik teknolojisi, sızdırmaz kilitli kapağı ve içecekleri saatlerce ideal sıcaklıkta tutan çift cidarlı yalıtımıyla kategorisinin zirvesine yerleşen model.

Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 litre pipetli termos bardak net 1.899,00 TL!

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 litre pipetli termos bardak net 1.899,00 TL!

Katlanabilir sızdırmaz pipeti, çift duvarlı vakum izolasyonu ve gün boyu soğuk kalan içecek performansıyla spor ve seyahatlerin vazgeçilmez ekipmanı.

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak 0.89 Litre

Stanley Classic Legendary yemek termosu ve kaşık 0.4 litre Prime'a özel 2.186,00 TL yerine net 1.799,00 TL!

Stanley Classic Legendary yemek termosu ve kaşık 0.4 litre Prime'a özel 2.186,00 TL yerine net 1.799,00 TL!

Geniş ağzı sayesinde kolayca doldurulup temizlenen, gövdesine entegre kaşığıyla ofiste veya kampta sıcak çorba ve yemek keyfi sunan %18 indirimli paslanmaz çelik siyah model.

STANLEY Classic Legendary Yemek Termosu ve Kaşık 0.4 Litre Siyah 2.0

Stanley IceFlow AeroLight Flip Straw 2.0 pipetli su şişesi net 1.599,00 TL!

Stanley IceFlow AeroLight Flip Straw 2.0 pipetli su şişesi net 1.599,00 TL!

AeroLight tüy hafifliğiyle IceFlow serisinin akıcı pipet mekanizmasını buluşturan yeni nesil hafif ve ergonomik su şişesi.

Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 Pipetli Su Şişesi

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi çok satanlarda 1. sırada ve net 1.499,00 TL!

Stanley The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi çok satanlarda 1. sırada ve net 1.499,00 TL!

Tek hamlede açılan Twist & Flip pratik kapak mekanizması, ergonomik taşıma kulpu ve buzlu soğuk tutma performansıyla spor çantalarının bir numaralı tercihi.

Stanley The IceFlow Twist & Flip Termos Su Şişesi

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Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,00 TL!

Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,00 TL!

Piknik ve uzun yolculukların efsanesi; 2.849,90 TL yerine %30 indirimle satışta olan model, Hammertone Lake yeşili dokusu ve katlanabilir sağlam taşıma koluyla ömürlük bir yatırım.

STANLEY Classic Legendary Vakumlu Termos 1.4 Litre Hammertone Lake

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley Café-to-Go 0.35 litre termos bardak son 90 günün en düşüğü net 1.149,00 TL!

Stanley Café-to-Go 0.35 litre termos bardak son 90 günün en düşüğü net 1.149,00 TL!

Zarif lila rengi, tek elle rahatça kontrol edilen pratik içim kapağı ve kompakt tasarımıyla 1.689,00 TL yerine %32 indirimle kahve molalarının gözdesi.

STANLEY Café-to-Go Termos Bardak 0.35 Litre Lila

Stanley Wellspring şişe 0.7 litre Prime'a özel %24 indirimle 2.299,00 TL yerine net 1.758,73 TL!

Stanley Wellspring şişe 0.7 litre Prime'a özel %24 indirimle 2.299,00 TL yerine net 1.758,73 TL!

Gül kuvars rengi, 12 saat soğuk ve 40 saat buzlu tutma gücü, sızdırmaz yapısı ve geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik gövdesiyle hem şık hem çevre dostu.

Stanley Wellspring Şişe 0.7 Litre Gül Kuvars

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley GO Quick Flip paslanmaz çelik Frost beyazı termos 0.47 litre net 2.174,71 TL!

Stanley GO Quick Flip paslanmaz çelik Frost beyazı termos 0.47 litre net 2.174,71 TL!

Tek dokunuşla yaylı açılan emniyet kilitli kapağı, pürüzsüz beyaz tasarımı ve çantanıza sızdırmayan güvenli yapısıyla her an yanınızda.

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.47 Litre Frost Beyazı

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley All Day Slim soğuk su termosu 0.60 litre %13 indirimle 1.599,00 TL yerine net 1.399,00 TL!

Stanley All Day Slim soğuk su termosu 0.60 litre %13 indirimle 1.599,00 TL yerine net 1.399,00 TL!

Buz eklemeyi ve temizliği kolaylaştıran çift parça açılır boyun yapısı, ince ve zarif siyah formuyla çantalara rahatça sığan şık su termosu.

STANLEY All Day Slim Soğuk Su Termosu 0.60 Litre Siyah

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Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %28 indirimle 2.236,00 TL yerine net 1.599,00 TL!

Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %28 indirimle 2.236,00 TL yerine net 1.599,00 TL!

Araç bardaklıklarıyla tam uyumlu tabanı, konforlu tutma sapı ve tüm gün su tüketimini keyfe dönüştüren pipetli kapağıyla viral olan model avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Litre

Stanley termoslardaki tüm indirimler burada

Stanley Classic Legendary termos bardak 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.199,00 TL!

Stanley Classic Legendary termos bardak 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.199,00 TL!

Hammertone Rose Quartz pembe dokusu, ergonomik kulp tasarımı ve dayanıklı çelik gövdesiyle 1.699,00 TL yerine %29 indirimle kahvaltı ve kamp saatlerinin klasiği.

STANLEY Classic Legendary Termos Bardak 0.35 Litre Hammertone Rose Quartz

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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