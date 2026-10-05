Prime Alışveriş Festivali: İndirime Giren En Popüler Stanley Termoslar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dayanıklılığı, efsanevi vakumlu yalıtım performansı ve zamansız tasarımlarıyla açık hava tutkunlarının da şehir temposunda koşturanların da ilk tercihi olan Stanley termoslar, Prime Alışveriş Festivali kapsamında yılın en avantajlı fiyatlarıyla satışta!
Stanley termoslardaki tüm indirimler burada
Bu içerik 5.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley The AeroLight Transit Mug termos bardak çok satanlarda 1. sırada ve net 1.212,99 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 litre pipetli termos bardak net 1.899,00 TL!
Stanley Classic Legendary yemek termosu ve kaşık 0.4 litre Prime'a özel 2.186,00 TL yerine net 1.799,00 TL!
Stanley IceFlow AeroLight Flip Straw 2.0 pipetli su şişesi net 1.599,00 TL!
Stanley The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi çok satanlarda 1. sırada ve net 1.499,00 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,00 TL!
Stanley Café-to-Go 0.35 litre termos bardak son 90 günün en düşüğü net 1.149,00 TL!
Stanley Wellspring şişe 0.7 litre Prime'a özel %24 indirimle 2.299,00 TL yerine net 1.758,73 TL!
Stanley GO Quick Flip paslanmaz çelik Frost beyazı termos 0.47 litre net 2.174,71 TL!
Stanley All Day Slim soğuk su termosu 0.60 litre %13 indirimle 1.599,00 TL yerine net 1.399,00 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley Quencher 1.18 litre pipetli termos bardak %28 indirimle 2.236,00 TL yerine net 1.599,00 TL!
Stanley Classic Legendary termos bardak 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.199,00 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın