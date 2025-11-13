onedio
Dışarıda Yemek Yemek İstemeyenlere: Stanley Classic Legendary Vakumlu Yemek Termosu İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.11.2025 - 15:45

Ofiste, seyahatte ya da doğada evdeki gibi sıcak bir yemek keyfi arıyorsanız her şartta yanınızda olmaya hazır Stanley Classic Legendary Vakumlu Yemek Termosu kalitesiyle tercih edilmeye değer bir seçenek. Üstelik Gülümseten Kasım Fırsatları arasında indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Gelin bakalım.

Bu içerik 13.11.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Çift Katmanlı Vakum Yalıtımı, 18/8 Paslanmaz Çelik Yapı

Yiyeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutmak üzere tasarlanmış olan bu termos, 18/8 paslanmaz çelik gövdesi sayesinde korozyona dayanıklı bir kullanım sunarken, vakum yalıtım katmanı ısı kaybını minimuma indiriyor.

Sızdırmaz Kapak, Geniş Ağzı Sayesinde Kolay Kullanım

Termosun kapağı güvenli kilit sistemiyle sızdırmazlık sağlar, taşıma sırasında endişenizi azaltır. Ayrıca geniş ağızlı tasarımı sayesinde yemek doldurması, kaşıklama ve temizlik işlemleri daha pratik.

Taşımaya Uygun Boyut ve Sağlam Dayanıklı Yapı

Hacmi yaklaşık 0.50 L olunca, tek kişilik öğünler için ideal boyutta. Taşımaya uygun şekilde tasarlanmış, kamp molalarında, ofis öğle yemeğinde ya da seyahatte kullanılabilir. Ayrıca ağır değil; ergonomik yapısı sayesinde çantada taşımaya uygun. 

Özellikleri;

  • Ağırlık: 520 gr

  • Boyutlar:11.4 x 9.4 x 17,5 cm

  • Sıcak: 12 saat

  • Soğuk: 12 saat

  • BPA içermez.

  • Sızdırmaz.

  • Yalıtımlı kapak bardak olarak da kullanılabilir.

  • Kaşık yerine de geçen çatal dahildir.

Kullanıcı yorumu:

İndirime girmişken bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan Stanley termoslara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

