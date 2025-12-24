Yıllar Sonra Açıkladı: Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'un Set Krizi İtirafına Yorum Yağdı!
Bir döneme damgasını vuran Selena dizisinin Müstesna'sı Parla Şenol, yıllar sonra Selena setiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu! Şenol, sette bir oyuncuyla 'ciddi problem' yaşadığını ve bu sebeple bir daha ikisine ortak sahne yazılmadığını söyledi. Oyuncuyu da ifşaladı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin efsane çocuk dizisi Selena'yı hatırlamayan yoktur!
Daha Bez Bebek krizini atlatamamışken, bir başka çocuk dizisi Selena'dan gelen itiraf, ortalığı karıştırdı.
Sinan Çalışkanoğlu'nun ciddiyetsizliğini vurgulayan Parla Şenol, sosyal medya kullanıcılarına "Nolur çocukluğumuzu daha fazla yıkmayın" dedirtti.
