Yıllar Sonra Açıkladı: Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'un Set Krizi İtirafına Yorum Yağdı!

Yıllar Sonra Açıkladı: Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'un Set Krizi İtirafına Yorum Yağdı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.12.2025 - 00:06

Bir döneme damgasını vuran Selena dizisinin Müstesna'sı Parla Şenol, yıllar sonra Selena setiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu! Şenol, sette bir oyuncuyla 'ciddi problem' yaşadığını ve bu sebeple bir daha ikisine ortak sahne yazılmadığını söyledi. Oyuncuyu da ifşaladı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsane çocuk dizisi Selena'yı hatırlamayan yoktur!

Bir dönemin efsane çocuk dizisi Selena'yı hatırlamayan yoktur!

2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan dizinin başrolünde Sinem Kobal yer alıyordu. Birçok usta oyuncunun dahil olduğu kadroda düzenli olarak keçilerini kaçıran bir de Müstesna vardı hatırlarsanız!

Selena dizisinde yufka yürekli, pamuk kalpli Müstesna'ya hayat veren Parla Şenol, geçtiğimiz saatlerde katıldı bir programda Selena setinde bir oyuncuyla ciddi sorun yaşadığını ilk kez açıkladı.

Daha Bez Bebek krizini atlatamamışken, bir başka çocuk dizisi Selena'dan gelen itiraf, ortalığı karıştırdı.

Daha Bez Bebek krizini atlatamamışken, bir başka çocuk dizisi Selena'dan gelen itiraf, ortalığı karıştırdı.

Müstesna'ya hayat veren Parla Şenol, Hades'e hayat veren Sinan Çalışkanoğlu'yla yaşadığı problem yüzünden bir daha ikisine ortak sahne yazılmadığını söyledi. 

Başta isim vermeyen Parla Şenol, kısa süre içerisinde fikrini değiştirerek Sinan Çaışkanoğlu'nun adını verdi ve, 'İş ciddiyetini bozan bir oyuncuydu. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş aksıyor. Gece 11.30 olmuş, insanlar evine gitmek için can atarken gidip orada elektrikçinin bacağını hav hav diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık!' açıklamasında bulundu.

Sinan Çalışkanoğlu'nun ciddiyetsizliğini vurgulayan Parla Şenol, sosyal medya kullanıcılarına "Nolur çocukluğumuzu daha fazla yıkmayın" dedirtti.

