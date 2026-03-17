İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 21-22 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 16:14

İstanbul’da 21–22 Mart 2026 hafta sonunda, sanatseverleri kentin iki yakasına yayılan zengin ve çeşitli bir tiyatro programı bekliyor. Klasik eserlerin çağdaş yorumlarından kara komedilere, deneysel avangart performanslardan çocuklara yönelik pedagojik oyunlara kadar geniş bir seçki sahnelerde yer alacak. Hafta sonu planınızı yaparken ilginizi çeken bir oyunu seçerek İstanbul’un canlı ve dinamik tiyatro atmosferine dahil olabilirsiniz.

Avrupa Yakası Tiyatro Programı

  • Sevgili Yelena Sergeyevna - Psikolojik Gerilim / Dram - FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi (21 Mart 2026 - 15:00 ve 20:00)

  • Mahşer-i Cümbüş - Doğaçlama Komedi / Eğlence - Trump Sahne (21 Mart 2026 - 20:30)

  • İki Efendinin Uşağı-Alaturka - Klasik Uyarlama / Komedi - Cihangir Atölye Sahnesi (21 Mart 2026 - 20:30)

  • Fındıkkıran - Çocuk Oyunu / Klasik - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (22 Mart 2026 - 12:00)

  • Ayak Bacak Fabrikası - Politik Tiyatro / Epik - Cihangir Atölye Sahnesi (22 Mart 2026 - 18:00)

  • Aşk Listesi - Romantik Komedi / Çağdaş - Mall of İstanbul MOİ Sahne (22 Mart 2026 - 20:00)

Anadolu Yakası Tiyatro Programı

  • Ağrı Dağı Efsanesi - Destansı Dram / Uyarlama - İBB Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi (21 Mart 2026 - 15:00 ve 20:00)

  • İki Kişilik Oyun - Kara Komedi / Hiciv - DasDas İstanbul (21 Mart 2026 - 18:00)

  • Fındıkkıran - Çocuk Oyunu / Klasik - İBB Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi (22 Mart 2026 - 12:00 ve 15:00)

  • Bir Baba Hamlet - Parodik Uyarlama / Komedi - Baba Sahne (22 Mart 2026 - 16:00)

  • İki Kişilik Oyun - Kara Komedi / Hiciv - DasDas İstanbul (22 Mart 2026 - 17:30)

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
