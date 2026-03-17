19 Mart'ta Başlıyor! Yeni Ay'dan En Çok Etkilenecek Burçlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 14:18

19 Mart’ta başlayacak Yeni Ay, yepyeni başlangıçlar ve taze fırsatlar getirecek. Bazı burçlar bu enerjiyi diğerlerinden daha yoğun hissedecek; değişim ve yenilenme zamanı tam da şimdi başlıyor.

Reklam

Yeni Ay, yeni başlangıçların, taze fikirlerin ve niyetlerin zamanıdır.

Ancak bazı burçlar bu dönemde enerjiyi daha yoğun hisseder ve hayatlarında ani değişimlere açık olurlar.

İşte Yeni Ay'dan En Çok Etkilenecek Burçlar

1. Koç

Koç burcu, Yeni Ay ile birlikte motivasyon ve girişim gücünü maksimum seviyede hissediyor. Özellikle kariyer ve kişisel hedeflerde hızlı adımlar atmak için ideal bir dönem. Eski alışkanlıkları bırakmak ve yeni başlangıçlar yapmak Koçlar için şimdi tam zamanı.

2. Yengeç

Yengeçler duygusal olarak derinleşebilir. Yeni Ay, içsel farkındalık ve ruhsal temizlik fırsatı sunuyor. Aile ve yakın çevre ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak, kalplerini hafifletmek için çok uygun bir zaman.

3. Terazi

Terazi burcu için Yeni Ay, ilişkiler ve sosyal çevreyi canlandırma zamanı. Yeni arkadaşlıklar kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek veya romantik adımlar atmak mümkün. Estetik ve güzellikle ilgili planlar da bu dönemde kolaylıkla şekilleniyor.

4. Oğlak

Oğlak burçları, Yeni Ay ile birlikte iş ve finansal konularda şanslı etkiler alıyor. Yeni projelere başlamak, yatırımlar için strateji belirlemek veya kariyerde somut adımlar atmak için uygun bir süreç. Disiplin ve planlama yetenekleri bu dönemde ekstra destekleniyor.

5. Balık

Balık burcu, Yeni Ay döneminde hayal gücü ve sezgileriyle besleniyor. Yaratıcılık, sanatsal faaliyetler ve spiritüel arayışlar için son derece uygun bir dönem. Kendini keşfetmek ve ruhsal anlamda yenilenmek isteyen Balıklar için bu dönem çok verimli.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
