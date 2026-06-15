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İstanbul’da Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı Kapatıldı

İstanbul’da Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı Kapatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 11:58
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TCDD Taşımacılık, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nda yapılacak sinyalizasyon testleri nedeniyle Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı’nın geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Metro hattı, 18 Haziran Perşembe günü saat 23.59’a kadar kapalı olacak ve yolcu almayacak.

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İstanbul’da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak kapatıldı.

İstanbul’da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak kapatıldı.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmî duyuruya göre, Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı, 14 Haziran Pazar günü saat 00.01 ile 18 Haziran Perşembe günü saat 23.59 arasında kesintisiz olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuların seyahat planlarını bu tarih aralığını dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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