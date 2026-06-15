İstanbul’da Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı Kapatıldı
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TCDD Taşımacılık, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nda yapılacak sinyalizasyon testleri nedeniyle Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı’nın geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Metro hattı, 18 Haziran Perşembe günü saat 23.59’a kadar kapalı olacak ve yolcu almayacak.
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İstanbul’da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak kapatıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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