Yazın En Olaylı Gecelerine İmza Atacak 4 Burç Belli Oldu

Yay burcu için dışarı çıkmak çoğu zaman yalnızca bir başlangıç. Özgürlüğüne düşkün ve maceracı yapısı nedeniyle gecenin planlandığı gibi gitmemesi, hatta hiç planlanmaması Yay için sorun değil.

Bir partiye girip kısa sürede herkesle arkadaş olabilir, tanımadığı insanlarla uzun sohbetlere dalabilir ve gecenin bir noktasında kendisini bambaşka bir ortamda bulabilir. Üstelik ertesi gün yaşananların tamamını hatırlaması da garanti değil. Yay için yaz geceleri biraz eğlence, biraz macera ve bolca spontane karar demek.