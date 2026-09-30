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Zor Bir Karar Vermeye Hazır Mısın? Bruno Mars’ın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

etiket Zor Bir Karar Vermeye Hazır Mısın? Bruno Mars’ın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
30.09.2026 - 23:01
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Bruno Mars’ın kötü şarkısını bulmak zaten yeterince zorken bir de aralarından tek bir favori seçmeni istiyoruz! 😅 Bir tarafta yıllardır ezbere söylediğimiz şarkılar, diğer tarafta son dönemde listeleri altüst eden hitler var. 

Hazırsan seçimlerini yap, Bruno Mars’ın en sevilen şarkısını birlikte belirleyelim! 🎶🔥

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1. Seç bakalım!

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