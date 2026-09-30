Zor Bir Karar Vermeye Hazır Mısın? Bruno Mars’ın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

Bruno Mars’ın kötü şarkısını bulmak zaten yeterince zorken bir de aralarından tek bir favori seçmeni istiyoruz! 😅 Bir tarafta yıllardır ezbere söylediğimiz şarkılar, diğer tarafta son dönemde listeleri altüst eden hitler var.

Hazırsan seçimlerini yap, Bruno Mars’ın en sevilen şarkısını birlikte belirleyelim! 🎶🔥