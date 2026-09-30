article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Borsa Manipülasyonu Soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp Gözaltında

Borsa Manipülasyonu Soruşturması: Şarkıcı Nil Özalp Gözaltında

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 22:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ünlü şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emniyete götürülen Özalp'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyete götürülen Özalp'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın